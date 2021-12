von Hans-Jürgen Götz

Die Kita nimmt Gestalt an: Nachdem das neue Dorfhaus in Überauchen nun fertig gestellt ist, geht es gleich in die nächste Bauphase. Rund um das neue Gebäude werden die Außenanlagen gebaut. Gleich gegenüber haben nun auch die Bauarbeiten für den Neubau der Kita Bondelbach begonnen.

Hier entsteht das Fundament für den neuen Bondelbach-Kindertagesstätte in Überauchen. Im Hintergrund sind das neue Dorfhaus und das Heimatmuseum (links im Bild) zu sehen. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Auf dem Areal der ehemaligen Mehrzweckhalle entsteht für 4,76 Millionen Euro eine moderne Kindertagesstätte. Gebaut wird weitgehend in Holzbauweise, was sich in das zukünftige Ensemble mit dem Dorfhaus und dem Heimatmuseum einfügt.

Energetisch wird die Kita Bondelbach auf dem aktuellen Stand der Technik sein und über eine Wärmeleitung zentral vom Dorfhaus aus mit versorgt. Die Fertigstellung ist für den Sommer 2023 geplant und ersetzt das in die Jahre gekommene Gebäude in der Rathausstraße. Die Einweihung des Dorfhauses wurde aufgrund der Corona-Restriktionen auf das kommende Jahr verschoben.