von Jörg-Dieter Klatt

Mit sichtlicher Zufriedenheit haben die politisch Verantwortlichen sowie die Ausführenden einen wichtigen Meilenstein im Flurneuordnungsverfahren auf der Gemarkung Brigachtal-Überauchen gesetzt.

Seit einigen Wochen zieren hunderte mit roten Köpfen versehene Holzpflöcke mit geheimnisvollen Zahlenkombinationen die Wiesen und Felder rund um Brigachtals Ortsteil Überauchen. Sie sind erste sichtbare Zeichen eines komplexen Verwaltungsvorgangs, der seit 2011 Ämter und Grundbesitzer in und um Überauchen beschäftigen.

Angeregt von Landwirt Harald Kiefer und dem damaligen Bürgermeister Georg Lettner setzte die Flurneuordnungsstelle Rottweil-Schwarzwald-Baar-Kreis einen Prozess in Gang, der im Jahr 2025 mit der Eintragung der neu gestalteten Grundstücksflächen in den Grundbüchern seinen Abschluss finden wird.

Landrat Sven Hinterseh betonte anlässlich eines Ortstermins im nordwestlich gelegenen Gewann Wasenberg, dass 668 Hektar Grundstücksfläche im Gesamtwert von 7,5 Millionen Euro während des Verfahrens vermessen und neu aufgeteilt wurden.

Wegenetz deutlich erweitert

Aber nicht nur die Flurstücke wurden neu gestaltet, auch das Wegenetz wurde in einen zukunftsfähigen Zustand versetzt. Während des Umlegungsverfahrens wurden einige Wegstrecken völlig neu gestaltet sowie eine Brigachbrücke für die schwereren Agrarmaschinen ertüchtigt. Damit erweiterte sich das für Radfahrer und Spaziergänger nun sehr gut nutzbare Wegenetz erheblich.

Landwirt Bernhard Kraus reißt mit einem einfachen Pflug die neuen Flurstücksgrenzen in die abgeernteten Felder im Gewann Wasenberg. | Bild: Jörg-Dieter Klatt

Auch wurden 39 ökologische Maßnahmen auf einer Fläche von 3,1 Hektar umgesetzt. Auf drei Buntbrachen können Vögel und Insekten in Ruhe brüten und leben. Neun Gras-Kraut-Streifen dienen als Puffer zwischen landwirtschaftlichen Nutzflächen und Wasserläufen. Ein je zehn Meter breiter Uferstreifen rechts und links der Brigach wurde in den Besitz der öffentlichen Hand überführt und soll nun nicht mehr bewirtschaftet werden.

Betriebskosten sollen sinken

Der Landrat nannte als Hauptanliegen des Flurneuordnungsverfahrens die Gestaltung sinnvoller Bewirtschaftungsflächen, welche letztendlich die Arbeits- und Betriebskosten senkten. „Unsere Landwirte brauchen Flächen, mit denen sie leben können. Das ungeheuer komplizierte Verfahren ist Teil der Zukunftssicherung für die Gemeinde“, so Sven Hinterseh.

Besonderen Dank sprach er gegenüber den gut 45 beteiligten Ämtern, den betroffenen Grundstückseigentümern, der Gemeinde Brigachtal sowie der Landsiedlung GmbH aus.

Ende der Zersplitterung Das Realerbrecht hat über viele Jahre die Grundstücke zu sehr kleinen Parzellen zerstückelt. Mit dem Flurneuordnungsverfahren ergaben sich nun aus ehemals 1173 Flurstücke von 173 Eigentümern nun 521 Flurstücke von 151 Eigentümern. Insgesamt wurden 3263 neue Grenzpunkte festgesetzt. Einige Eigentümer haben im Zuge des Verfahrens ihre Flurstücke veräußert oder waren nicht mehr ermittelbar, sodass die langjährigen Bewirtschafter nun als Eigentümer eingetragen werden können.

Wie sehr ihm das Thema am Herzen liegt, bewies Bürgermeister Michael Schmitt mit seinem Einsatz als Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft. „Nach Abschluss des Verfahrens haben wir einen echten Mehrwert für alle Beteiligten“, so der Schultes.

Grenzsteine sind passé

Werner Obergfell von der Flurbereinigungsbehörde verwies auf die nun folgende Besitzeinweisung im Oktober 2022. Danach müssen alle Landwirte die neuen Grenzen respektieren und die neuen Flächen entsprechend bewirtschaften.

3263 derartige Pflöcke mit den neuen Flurstücknummern findet man derzeit auf der Gemarkung Brigachtal-Überauchen und Umgebung. | Bild: Jörg-Dieter Klatt

„Danach beginnt eine zweijährige Einspruchsfrist, nach der erst die endgültigen Eintragungen in die Grundbücher erfolgen kann“, so der Behördenleiter: „Es wird auch keine Grenzsteine mehr geben. Allein die Koordinaten für das GPS-System werden den Beteiligten Orientierung für ihre Grundstücksgrenzen geben.“

Die Gemeinde muss von den Gesamtkosten in Höhe von knapp 2,4 Millionen Euro 372.000 Euro berappen. Allein fast zwei Millionen Euro flossen in den Wege- und Wasserbau. Bei etwa 77 Prozent Zuschüssen von Bund und Land bleiben bei den Teilnehmern selbst 144.000 Euro an Kosten hängen.