von Jörg-Dieter Klatt

Auch wenn lange Zahlenreihen nicht jedermanns Sache sind, verbergen sich hinter ihnen Auswirkungen, die ausnahmslos alle Bürger betreffen. Ob Trinkwasserversorgung, Baulandbewirtschaftung, Glasfasernetz oder das Abwassernetz, nichts geht ohne das liebe Geld. Den besten Überblick für Brigachtal hat sicherlich Gemeindekämmerer Harald Maute, der dem Gremium anlässlich der vergangenen Gemeinderatssitzung vier umfangreiche Wirtschaftspläne vorstellte.

Die Wasser-Sparte macht Gewinn

„Die Auslagerung bestimmter gemeindlicher Aufgaben in Eigenbetriebe sorgt für Transparenz für den Gemeinderat und für die Bürger“, betonte der Rechnungsamtsleiter. Vor einigen Jahren bereits wurde die Wasserversorgung in einen Eigenbetrieb der Gemeinde ausgegliedert. Dessen Wirtschaftsplan arbeitet mit zwei Tabellen. Zum einen der Erfolgsplan, der für das Jahr 2021 ein Volumen von 524 000 Euro umfasst. Den größten Batzen dieser Summe machen die Einnahmen aus dem Wasserverkauf aus. Dem gegenüber stehen Ausgaben in Höhe von 482 000 Euro, die für Stromkosten, Abschreibung, Konzessionen und Personalkosten anfallen. Unter dem Strich bleibt hier ein Gewinn von 42 000 Euro.

Der Vermögensplan sieht in den kommenden Jahren gewaltige Investitionen für das gemeinsam mit der Stadt Bad Dürrheim geplante Wasserwerk Schabelwiesen vor. Eine erste Rate von 600 000 Euro für das Wasserwerk sowie 450 000 Euro für den Bau der Wasserleitung nach Bad Dürrheim, der zwei Jahre dauern soll, werden aufzubringen sein. Hiervon abziehen kann Harald Maute eine erste Tranche in Höhe von 100 000 Euro für vom Land zugesagte Zuschüsse.

Das hilft auch der Umwelt

Dass derart hohe Investitionen zu künftig höheren Wasserkosten führen, ist unvermeidbar. „Die Vorteile für die Bevölkerung dürften aber ein deutlicher Gewinn an Wasserqualität, Versorgungssicherheit und erhebliche Einsparungen bei der häuslichen Wasseraufbereitung sein“, so Maute. Da künftig weniger Waschpulver und Enthärter gebraucht werden, sei der Umwelt sicherlich zuträglich.

Auf dem Weg zum Goldesel der Gemeinde

Der Eigenbetrieb Glasfasernetz dürfte sich in einigen Jahr für die Gemeinde als kleiner Goldesel erweisen. Auch wenn die Gewinne bislang noch marginal sind, füllen die Einnahmen aus dem verpachteten gemeindeeigenen Glasfasernetz die Gemeindekasse zusehends.

Jetzt kostet es erst einmal

Der Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland benötigt beim Erwerb von Grundstücken und deren Erschließung zunächst erhebliche kreditfinanzierte Aufwendungen, sodass vorerst kein Überschuss an die Gemeindekasse abgeführt werden kann. Langfristig zeichnet sich aber eine deutliche Abmilderung der Schuldenlast ab. Allein der über Gebühren finanzierte Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung verlangt langfristig eine recht hohe Verschuldung, da Sanierungsmaßnahmen und der Bau eines Regenrückhaltebeckens keine Einnahmen nach sich ziehen. Umlagen an das Klärwerk Donaueschingen sowie die Personal- und Kanalunterhaltungskosten belasten diesen Eigenbetrieb ebenfalls.