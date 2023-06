Strahlender Sonnenschein und eine mit Besuchern gut gefüllte Allerheiligenkirche waren beste Voraussetzungen für eine gelingende 40er-Geburtstagsfeier des Gotteshauses. Unter den Festgästen weilte neben Bürgermeister Michael Schmitt die Marbacher Ortsvorsteherin Diana Kern-Epple und die Pfarrerin der evangelischen Matthäusgemeinde Marbach, Bettina von Kienle, auch der Architekt dieses besonderen Baus, Georg Birkle aus Konstanz.

Mit seiner Bauleiterin Anni Günther hatte er vor 41 Jahren diesen Mittelpunkt der 1974 gegründeten Gemeinde Brigachtal geplant und umgesetzt. Maßgeblicher Motor für das neue Ortszentrum im Schnittpunkt der drei Gemeinden Klengen, Kirchdorf und Überauchen war seinerzeit der Bürgermeister und das spätere Mitglied des Deutschen Bundestages, Meinrad Belle. Gemeinsam hatten Pfarrgemeinderat und die politische Gemeinde vereinbart, dass ein Ensemble aus Kirche und Rathaus nebst zentralem Feuerwehrhaus und Wohngebäuden die neue Ortsmitte markieren werden.

In seiner Predigt ging Pfarrer Dominik Feigenbutz auf die Bibelstelle aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 3, ein, wo Paulus darlegt, dass die Menschen der Gemeinde das Haus Gottes sind: „Gottes Bau seid ihr.“ Der Kirchenraum selbst wird erst durch die Menschen, die darin den Glauben leben, zur heiligen Stätte. Dass diesem Anspruch die Kirchen- und Festbesucher sowie die Ehrenamtlichen gerecht wurden, zeigte sich nicht nur im Gottesdienst selbst, sondern auch beim anschließenden ungezwungenen Beisammensein auf dem Kirchplatz und im Gemeindesaal.

Dabei spielte die Anwesenheit des Architekten Georg Birkle eine nicht unwesentliche Rolle, wusste der 89-Jährige doch zusammen mit der damaligen Bauleiterin Anni Günther unzählige Details über den Bau zu erzählen. Parallel dazu lief im Martinssaal ein Film über den Bau des Gotteshauses in den Jahren 1982 und 1983. Friedrich Itta hatte seinerzeit einen detailreichen Blick auf das Baugeschehen und hielt auch kleinste Begebenheiten filmisch fest. Dieser Film sowie die Erzählungen des Architekten und der Bauleiterin, gepaart mit Geschichten aus dem Munde des damaligen Gemeinderats und heutigen Ehrenbürgers Max Hirt, zeigten, dass der Kirchenneubau in den frühen 80er-Jahren keineswegs selbstverständlich war. „Sollte zunächst die alte St. Martinskirche baulich erweitert werden, sorgte ein ,göttlicher‘ Fingerzeig für eine Änderung der Planungen“, so Max Hirt: Das Denkmalamt stoppte das ursprüngliche Bauvorhaben.

Daraufhin nahmen die Planungen zum Bau der Allerheiligenkirche ihren Lauf. Dabei verließ Architekt Birkle sämtliche bekannten Kirchenbaukonventionen. Die übliche Ausrichtung nach Osten entfiel ebenso wie das klassische Kirchenschiff oder die erhöhte Position des Altars. Auch dass Bibliothek und Gemeindesaal in den Kirchenbau integriert wurden, sorgte für reichliche Diskussion bei den Gremien. „Besonders die Dachstuhlkonstruktion war eine Herausforderung“, so der immer noch agile Architekt. Dem Statiker Rolf Guyer oblag die Berechnung dieser bis heute beispielhaften Deckenkonstruktion. Ob Lichtführung, Raumaufteilung, die besondere Größe der Empore oder der zentrale Platz der 1991 hinzugebauten Matthis-Orgel: Birkle hatte alles durchdacht und zeigte sich auch nach 40 Jahren noch tief berührt von seinem Werk: „Das war schon ein besonderer Moment, als ich heute beim Festgottesdienst dabei sein durfte.“

Während in Kirche und St. Martinssaal der Baugeschichte gedacht wurde, labten sich die Festgäste auf dem Kirchplatz an Köstlichkeiten und ließen Erinnerungen Revue passieren.