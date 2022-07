von Klaus Dorer

Insgesamt 15 Vereine wagen nach den coronabedingten Absagen des Dorffestes der beiden Vorjahre nun vom 23. bis 25. Juli 2022 einen Neustart. Dann heißt es endlich wieder eine Runde über den Dorffestplatz drehen, sich dabei vielfältig kulinarisch verwöhnen lassen und vor allem das einzigartige Flair des Dorffestes zu genießen.

Darauf freuen sich nicht nur die Brigachtaler selbst immer wieder aufs Neue. Denn das Dorffest ist in der gesamten Region eines der bekanntesten Feste überhaupt. Auch bei der 36. Auflage warten die Vereine mit allerlei Höhepunkten auf.

Starten wird das Dorffest am Samstag, 23. Juli, um 16 Uhr mit Böllerschüssen und Bieranstich. Am Sonntag, 24. Juli, gibt es viel Live-Musik. Am Montag, 25. Juli, ist ein Kindernachmittag mit Aufführungen und Festausklang angedacht.

Motto Brigachtaler Dorffestzirkus

Ein Novum ist das runde Zirkuszelt. Der einheimische Musikverein hat das originalgetreue Zirkuszelt vor vielen Jahren gekauft und stellt es nun der Dorffestgemeinschaft zur Verfügung. Im und um das Zelt herum ist also der Dreh- und Angelpunkt. Daher lautet das Motto diesmal „Brigachtaler Dorffestzirkus“.

Die Macher

Das bewährte Organisationsteam um Anette Hildebrand, Jürgen Häßler und Sascha Eichkorn samt den teilnehmenden Vereinen arbeiten derzeit mit Hochdruck an dieser dreitägigen Veranstaltung. Das Programm wird wieder sehr abwechslungsreich sein.

Das Organisationsteam (von links): Anette Hildebrand (Akkordeonverein Brigachtal), Jürgen Häßler, Sascha Eichkorn (Feuerwehr Brigachtal) Thomas Seng (Schore-Hexen), Nico Ross (Heerwald-Hexen), Dirk Denz (Schützen, Brigachtal), Ralf Köhler (Partnerschaftskomitee) sowie Mike Rothmund (Kolpingfamilie Brigachtal). Nach zahlreichen Zusammenkünften steht nun das Dorffest-Programm. | Bild: Klaus Dorer

Das Zirkuszelt steht bereits, da es zusätzlich für den Theatersommer des Musikvereins Brigachtal benötigt wird. Die Dorffestorganisatoren haben sich kurzerhand entschlossen, das Zirkuszelt einfach aufgestellt zu lassen und es für das diesjährige Fest zu nutzen.

Drei Tage volles Programm

Alle drei Veranstaltungstage sind vollgepackt mit tollen Programmpunkten. Am Samstagabend wird eine Guggenmusik-Gaudi im Festzelt stattfinden. „Diesen Vereinen wollten wir nach den zwei aufgefallenen Spielzeiten in der Fasnachtssaison eine Plattform bieten“, so der Sprecher des Planungs-Teams, Sascha Eichkorn.

Für den Sonntag haben sich insbesondere Gaukler und Straßenkünstler angekündigt, die nach Vorbild des Bräunlinger Straßenfestes im oder beim Zirkuszelt kleinere Darbietungen zum Besten geben werden. Ein Kinderzirkusprogramm gehört ebenso dazu wie das ohnehin sehr umfassende Familienangebot beim Brigachtaler Dorffestes.

So sind neben dem Kinderangbot der Leichtathletik- und Turnergemeinschaft (LTG) auch wieder Pony-Reiten, der Kletterbaum sowie die Alpakas des örtlichen Züchters Simon Kiefer mit im Angebot.

Das kulinarische Angebot Speisen und Getränke beim 36. Dorffest vom 23. bis 25. Juli gibt es in allen erdenklichen Variationen: Akkordeonverein: Verschiedene Burger, Tequila, Himbos und Waffeln. Bundschuh: Frisch geräucherte Forellen. FC Brigachtal: Verschiedene Wurstsalat-Varianten, Stadionwurst, Pommes und Salate, Gerupfte Sau sowie Calamari.



Feuerwehr: Steak, Grill- und Currywurst sowie Pommes und Salat. Schore und Heerwaldhexen: Candy-Bar. Kolpingfamilie: Seelen und Popcorn. Kegelsportclub: Spießbraten und Rothaus-Bierstand. Landfrauen: Schwarzwälder oder vegetarische Dinnä, hausgemachte Flädle- und Nudelsuppe, Kaffeebar mit Kuchen, verschiedene Getränke.



Narrenzunft: Schnitzel, Pommes und Salat, Grill- und Currywurst. Partnerschaftskomitee: Käse, Salami sowie spezielle Weine aus Frankreich. Radsportverein: Riesenradlerwurst mit Brot oder Pommes, Kartoffelsalat, Gyros, Wurstsalat. SV Überauchen: Fischwecken, Likörbar.

Mit viel Musik

Auch musikalisch wird einiges geboten. Es gibt viel Livemusik, für jeden Geschmack etwas. Nachdem sich die Feuerwehr Brigachtal und der Musikverein Brigachtal entschlossen haben, ein gemeinsames Konzept auszuarbeiten, wurde dort das Musikprogramm entsprechend ausgebaut.

Die Landfrauen richten sicher wieder hunderte von Dünne – diesmal auch eine vegetarische Variante. Die ehemalige Landfrauenvorsitzende Christa Strobel, hier mit Tochter Carmen, beim Dinnä backen auf einem Foto aus dem Jahr 2018. | Bild: Klaus Dorer

Die Band Klosterbrass am Samstagabend ist Bestandteil des Festprogramms, aber auch Bands wie Crischa am Sonntagabend oder die Bregg Brass Buebe am Montagabend, die das Fest dann auch beschließen werden, stehen auf der Bühne.

Auftreten werden außerdem der Brigachtaler Alleinunterhalter Helmut Doser und die Live-Musik-Band Hart im Wind. Und beim FC Brigachtal spielt die 4 liv(f)e Rocks.