von Klaus Dorer

Es ist eine markante Immobilie, das ehemalige Überauchener Schulhaus an der Bondelstraße 25. Seit langem fristet es ein „Mauerblümchendasein“: das Dach undicht, der Keller feucht und das Nutzungskonzept unklar. Daher überlegt die Gemeinde nun, was mit dem derzeitigen Heimatmuseum geschehen soll.

Abriss kommt nicht in Betracht

Nun ist aber Fahrt in die abschließende Baumaßnahme im Ensemble „Neue Überauchener Ortsmitte“ gekommen. Schon seit einiger Zeit befasst sich die Gemeinde intensiv mit den Eckpunkten des Projekts. „Ein Abriss kommt aufgrund des Denkmalsschutzes nicht in Betracht“, sagte Bürgermeister Michael Schmitt in der öffentlichen Sitzung. Auch ein Verkauf des historischen Gebäudes wurde zunächst zwar in Erwägung gezogen, mangels Investor aber rasch wieder verworfen.

Brigachtal Was wird aus dem Museum? Eines der markantesten Gebäude von Überauchen braucht eine neue Zukunftsvision Das könnte Sie auch interessieren

Zur Sanierung und zum Nutzungskonzept wurde jetzt eigens ein Arbeitskreis gebildet. Nun liegen erste Pläne samt Hochrechnungen zu den Kosten auf dem Tisch.

Die Maxivariante:

Siyami Akyildiz vom Architekturbüro Kuberczyk stellte die einzelnen Varianten vor. Die Kosten liegen zwischen 1,4 und 4,2 Millionen Euro. Dies sei aber nur eine erste Schätzung. Die „Maxivariante“ sieht ein mächtiges Sanierungsvolumen vor – anfangen von der Kellertrockenlegung, der gesamten Überarbeitung alle Geschosse bis hin zu einem komplett neuen Dach. Da das ehemalige „Milchhäusle“ nicht unter Denkmalschutz steht, könnte es abgerissen werden und an dessen Stelle ein Treppenturm mit Aufzug eingebaut werden.

Im Obergeschoss besteht die Möglichkeit, drei großzügig gestaltete Wohnungen einzurichten, die durch den Aufzug barrierefrei erreichbar wären. Laut Plan sind dort auch Dachgaupen oder Dachfenster vorgesehen. Das Ganze würde knapp 4,2 Euro Millionen kosten, was Bürgermeister Schmitt finanziell für nicht machbar hält. Wie Hauptamtsleiter Martin Weißhaar vorrechnete, könnte über Förderprogramme allerdings mit einer Kostenübernahme von bis zu 50 Prozent gerechnet werden.

Die Midi-Variante:

Die Midi-Variante wäre da schon deutlich abgespeckter. Das Heimatmuseum wäre laut diesem Plan dann im Dachbereich angesiedelt. Das Erdgeschoss könnte von den Kindertagesstätten und den Vereinen genutzt werden, hieß es am Ratstisch. Im Untergeschoss wären, wie bei allen anderen Varianten, Abstellmöglichkeiten gegeben. Die Kosten würden hier bei 3,7 Millionen Euro liegen.

Die Mini-Variante:

Bei der Minivariante verbleibe das Heimatmuseum im Unterschoss, allerdings mit geringer Ausstellungsfläche. Kein Problem für den Bürgermeister: Man müsse die dort gelagerten Dinge sowieso ein wenig aussortieren, sagte er.

Bei der Minivariante wäre vor allem die Dachsanierung mit neuer Dachhaut die Kernaufgabe. Hier belaufen sich die Kosten auf 2,55 Millionen Euro.

Die Basis-Variante:

Als letztes wurde noch die Basisvariante mit Kosten von 1,4 Millionen Euro vorgestellt. Hier würden lediglich Ausbesserungsarbeiten im und am Gebäude vorgenommen, wie Ortsbaumeister Patrick Lutz verdeutlichte. Bei allen Varianten wird das Gebäude in jedem Fall ans Nahwärmenetz von Dorfhaus und Kita angeschlossen und auch eine neue Kanalisation sei angedacht.

Rege Diskussion

Gemeinderat Joachim Eichkorn wollte zunächst geklärt haben, was man mit dem Gebäude vorhabe. Ähnlich äußerte sich Theo Effinger. Jürgen Kaltenbach würde das Heimatmuseum aus Kostengründen am liebsten so belassen, wie es ist. Er schätzt den historischen Wert des Gebäudes als gering ein. „Das ist ein Fass ohne Boden“, meinte er. Gemeinderat Jens Löw hielt dagegen: „Wir können ein denkmalgeschütztes Gebäude inmitten neuer Gebäude doch nicht einfach verrotten lassen.“

Keller soll baldmöglichst trockengelegt werden

Einigkeit herrschte letztendlich darin, dass wohl eine Kombination aus Mini- und Basisvariante die beste Lösung wäre. Eine abschließende Entscheidung traf der Gemeinderat indessen noch nicht. Zugestimmt wurde hingegen als dringlichste Maßnahme der Trockenlegung der Kellerräume; diese Maßnahme soll noch in diesem Jahr erfolgen, hieß es.

Warum war der Altertumsverein nicht da?

Laut dem Schultes will der Altertumsverein die Sanierung offenbar mittragen. Es habe Gespräche gegeben. Wie sich der Verein im Detail positioniert, blieb allerdings offen. Ziemlich irritiert zeigte sich jedenfalls Gemeinderat Josef Vogt als er sich umblickte: „Ich verstehe nicht, dass vom Altertumsverein niemand zur Sitzung erschienen ist“, so Vogt.