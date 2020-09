von Klaus Dorer

Daniela Effinger heißt die neue Vorsitzende des Brigachaler Musikvereins. Sie löste Udo Fünfschilling ab, der ein ganzes Jahrzehnt die Geschicke des Vereins mit viel Engagement leitete. Unter seiner Leitung wurde dem Musiksommer im vereinseigenen Zirkuszelt neues Leben eingehaucht. Effinger, 35-jährige Vertriebsassistentin, möchte den Verein in seinem Sinne weiterführen, sagte sie. Frisch in der Führungsriege ist auch Johannes Käfer, der Volker Hirt als Vize ablöste. Neue Beisitzer wurden Anja Petzold, Christoph Obergfell und Volker Hirt. Wiedergewählt wurde auch Kassiererin Carmen Schultis-Mäuer.

Keineswegs amtsmüde scheint auch Dirigent Volker Rückert zu sein. Er wagte bereits einen Blick auf sein zehnjähriges Engagement im Verein, was er mit einem Jubiläumskonzert im Dezember 2021 plant. Zuvor findet jedoch das Adventskonzert 2020 statt. Wegen der Pandemie wird allerdings nicht das große Orchester mit 67 Aktiven auftreten, hieß es. Geplant sind einzelne Ensemble-Auftritte. Auch Kilbig am 18. Oktober will der Musikverein in diesem Herbst feiern. Geplant ist ein Open-Air-Konzert. „Wir wollen ein Zeichen setzten, dass wir noch da sind“, sagt Dirigent Rückert. Ausfallen wird hingegen das allseits beliebte Weihnachtstheater. Ziemlich viel Wehmut spiegelten die Resümees der einzelnen Ressortleiter: „Als alles noch normal war“, waren die Aussagen in den einzelnen Rückblicken auf das Jahr 2019. Besonders hervorgehoben wurde das umjubelte Weihnachtskonzert oder der Musiksommer 2019, was jeweils viele Blasmusik-Anhänger anlockte.

Für 40-jähriges aktives Musizieren gab es für Roland Lange die goldene Ehrennadel. 40 Jahre als passives Mitglied gehört Bernhard Laufer dem Musikverein an. Dafür gab es Silber sowie die Ehrenmitgliedschaft. Seit 25 Jahren ist Sebastian Maute aktiv, was mit der silbernen Ehrennadel samt Ehrenmitgliedschaft honoriert wurde. Seit 20 Jahren musiziert Katharina Häßler, dafür gab es die silberne Ehrennadel vom Verein.