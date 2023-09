Wenn man vom Brigachtaler Kulturellen Herbst spricht, fällt unweigerlich ein Name: Josef Vogt. Der Initiator hat sich all die Jahre dafür eingesetzt, dass es immer wieder Neuauflagen dieses Events geben konnte. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER blickt er nun auf drei Jahrzehnte Musik zurück.

So gab es immer wieder kuriose und bemerkenswerte Auftritte, aber vor allem sei vielen Künstlern die Gelegenheit gegeben worden, ihr Können zu Gehör zu bringen, so Vogt. An einige Dinge erinnert sich Vogt noch besonders gut. Um ins Detail zu gehen, holt er ein gebundenes Buch hervor: „Hier ist alles drin, was in den letzten 30 Jahren beim Kulturellen Herbst aufgeführt wurde“, sagt er. Künstler aus aller Herren Länder, so Vogt. Beispielsweise ein indischer Sita-Spieler im Jahr 2015, der sein Saiteninstrument virtuos beherrschte. Sehr oft waren auch Gospelchöre in der Kirche zu hören. Meist waren sie aus der Umgebung. Mit den Glory Gospel Singers hatte man anno 2004 jedoch Gäste aus New York in Brigachtal. Besonders erinnert er sich noch an die urigen Schweizer Stimmphoniker, die neben starken Stimmen für ihre Darbietungen einen echten Amboss mitgebracht hatten. Anno 2012 erklangen Panflötenklänge mit dem preisgekrönten moldawischen Panflöten-Virtuosen Roman Kazak. Ein gern gesehener Gast war auch der gebürtige Klengener Musikprofessor Otmar Strobel, der mit seiner Detmolder Posaunenklasse 2021 mehrere Tage im Brigachtal weilte und auch ein Konzert in der Kirche gab.

Daneben gab es aber auch interessante Vorträge. Allen voran der Benediktinerpater der Abtei Münsterscharzach, Anselm Grün, der 2015 in der Allerheiligenkirche sprach. Ebenso gab es Ausstellungen. Hier erinnert sich Vogt noch gut an den Schwarzwälder Bildhauer Wolfgang Eckert, der 2013 viele Brigachtaler Porträtköpfe aus Ton modellierte und in der Martinskirche ausstellte.

Das Programm 2023

Groß ist natürlich die Freude bei der Gemeinde Brigachtal und den Organisatoren, dass auch im Herbst 2023 wieder viel Kultur mit musikalischen Darbietungen geboten werden können. Auch in diesem Jahr hat Vogt ein Angebot aufgelegt, das sich sehen lassen kann. Sicher werde er die Organisation irgendwann in jüngere Hände legen. Schließlich werde er Anfang nächsten Jahres schon 75 Jahre alt, sagt er. Doch schon jetzt geht sein Blick ins kommende Jahr. Dann feiere die Gemeinde ihren 50. Geburtstag. Da will es Vogt noch mal richtig krachen lassen. Leider kann der Eröffnungsgottesdienst am 16. September nicht stattfinden. Ursprünglich war ein Auftritt mit dem Singkreis und seiner neuen Chorleiterin Carolina Riesle geplant. Daher startet der Kulturelle Herbst eine Woche später.