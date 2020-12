Brigachtal Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Bürgermeister Michael Schmitt: „Vergangenen Monate schlichtweg eine Zumutung“

Mitten in der Pandemie konnte im Herbst die Wiedereröffnung der Brigachbrücke in Beckhofen gefeiert werden. Beim Überauchener Dorfhaus wurde Anfang November ein kleines Richtfest abgehalten. Fragen, wie es nach dem Ausnahme-Jahr in Brigachtal weitergeht, beantwortet Bürgermeister Michael Schmitt.