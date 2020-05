Brigachtal vor 40 Minuten

„Bürger sind schockiert“: IG Kreuzäcker lässt nicht locker und hinterfragt Vorhaben des geplanten Gewerbegebiets Kreuzäcker in Brigachtal-Kirchdorf erneut

Die Online-Petition gegen das Gewerbegebiet Kreuzäcker sowie die Verkehrsanbindung Ost sei die größte ihrer Art in der Geschichte Brigachtals, sagt die IG Kreuzäcker. In einem Schreiben an die Redaktion wirft die IG erneut Fragen auf. Der Bürgermeister antwortet umgehend.