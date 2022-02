von Klaus Dorer

„Ein bisserl Fasnet goht immer“, sagte sich die Brigachtaler Narrenzunft und zog am Schmotzige Dunnschtig mit einer kleinen Abordnung zum Rathaus, um von dort aus das Regiment im Ort zu übernehmen.

Die Strohmänner und Strohfrauen in ihrem Element. | Bild: Klaus Dorer

„Komm‘ endlich aus deinem Versteck raus, dann droht dir keine Strafe“, lockte Narrenchef Manfred Maier den Schultes. Daraufhin erschien Bürgermeister Michael Schmitt als Panzerknacker verkleidet am Fenster seines Rathauses.

Die Schüsselübergabe – Bürgermeister Michael Schmitt am Fenster. Günter Obergefell angelt sich mit der Spreizschere den Schlüssel. | Bild: Klaus Dorer

„Wir sind nun an der Regierung, du kannst dich zurücklehnen in deinem Sessel“, so Maier. „Es ist eine wahre Freud, euch hier stehen zu sehen“, entgegnete der Rathauschef diesmal recht charmant. Ob er auch Entzugserscheinungen von den närrischen Tagen hat?

Der Strohhansel. | Bild: Klaus Dorer

Möge in diesen Tagen ein Hauch von Fasnet über Brigachtal wehen, so der Schultes weiter. „Stürmen dürft ihr das Rathaus aber diesmal nicht, der Schlüssel sei euch dennoch gegönnt, aber nur bis Aschermittwoch“, so Schmitt. Dann angelte sich der Narrenchef mit einer Spreizschere unter dem Jubel von Strohhanseln und Strohmännern den heiß begehrten Rathaus-Schlüssel.