von Klaus Dorer

„Der Begriff Corona steht wie kein Zweiter für einen nie dagewesenen Einschnitt in alle Bereiche unseres täglichen Lebens“, mit diesen Worten begann Kommandant Sascha Eichkorn die erste Online-Hauptversammlung in der Geschichte der Brigachtaler Feuerwehr, an der mehrere Dutzend Wehrmänner teilnahmen.

Auch wenn coronabedingt vieles ausgefallen oder verschoben wurde, bei der Wehr stehen gravierende Änderungen an, denn schon seit längerem wurde der Zusammenschluss aller drei Ortsteilwehren zu einer Brigachtaler Hauptwehr vorbereitet. „Wir schlagen nun ein neues Kapitel für die Feuerwehr Brigachtal auf“, kündigte Eichkorn an. Neben der Reorganisation standen auch Wahlen an, die allerdings in einer extra Wahlveranstaltung in zirka drei Wochen stattfinden werden.