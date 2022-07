von Rüdiger Fein

Man merkte an den heftigen Diskussionen des Gemeinderats in der Brigachtaler Froschberghalle, die auch grundsätzlichen Charakter hatten, dass insbesondere in diesen besonderen Zeiten wichtige, zukunftsweisende Entscheidungen nicht immer einfach sind.

Kreuzäcker ein Dauerbrenner

Das Thema, das nach einem erneuten Vortrag vom Vertreter der Planungsgruppe SSW, Göran Schmidt, für eine anhaltende Diskussion sorgte, ist eines, das durchaus eine Einwohnerschaft in zwei Lager spalten kann. Es ging zum wiederholten Male um die Ausweisung weiterer Gewerbeflächen im Gebiet Kreuzäcker und um die vom Rathaus vertretene Notwendigkeit, Bauplätze für weitere Wohnraumbebauung auszuweisen.

293 kommen zum Arbeiten, 2000 gehen zum Arbeiten

Der Planer präsentierte Zahlen und Statistiken, mit deren Hilfe man ein deutlich negatives Pendlersaldo nachweisen konnte. So sind es bei einer Einwohnerzahl von 5190 nur 293 Beschäftigte, die aus der Region kommend als Einpendler einen Arbeitsplatz in der Gemeinde aufsuchen, aber mehr als 2000 Auspendler, die in Brigachtal wohnen, aber hier nicht beschäftigt sind. Diese Schlüsselzahl mache deutlich, so Göran Schmidt, dass es an Erweiterungsflächen für Gewerbetreibende fehle. Dies wurde auch vom heimischen Gewerbe angemahnt. Dadurch bestehe die Gefahr, dass Bürger abwandern, weil sie im Ort keine Arbeitsplätze finden, was auch den Erhalt bestehender Infrastrukturen gefährde.

Abhängigkeit von Zahlen?

Diese vermeintliche Abhängigkeit von Statistiken und Zahlen sei es, was ihn störe, meldete sich Jens Löw vehement zu Wort. „Wir können nicht so weitermachen wie bisher“, so der SPD-Mann.

Jens Löw | Bild: SK

Es störe ihn, dass die Veränderungen in unserer Welt, insbesondere mit Blick auf das Klima und zunehmende Naturkatastrophen wie beispielsweise im Ahrtal, keine Berücksichtigung finden, so Löw. Man müsse die Zahlen, mit denen in der Vergangenheit gearbeitet wurde, jetzt in Frage stellen. „Was wir brauchen sind neue Argumente für unsere Zukunftsplanung.“ Er stehe durchaus zu den in der Vergangenheit gefassten Beschlüssen, aber ein „weiter so“ könne es nicht geben.

„Stillstand seit 20 Jahren“

„Wir müssen jetzt aber endlich einmal weiterkommen, wenn es um die Zukunftsplanung für Brigachtal geht“, konterte Josef Vogt, ohne auf die von Jens Löw vorgetragenen Einwände einzugehen.

Josef Vogt | Bild: Hans-Jürgen Götz

Man habe es in den vergangenen 20 Jahren nicht geschafft, den Verkehr aus der Gemeinde rauszubringen, und er sehe weitere 20 Jahre, in denen in dieser Hinsicht nichts geschieht.

Eine Petition und die repräsentative Politik im Kommunalen

Thomas Huber schloss sich der Kritik von Jens Löw an und bemängelte eine Augen-zu-und-durch-Mentalität. Er erinnerte an die etwa 900 Unterschriften einer Petition, bei der sich die Unterzeichner gegen das geplante Gewerbegebiet Kreuzäcker im Bereich des ehemaligen Kirchdorfer Sportplatzes und die damit verbundene Ostanbindung gestellt hatten.

Die Entwicklung Um für die Zukunft gerüstet zu sein, hat der Brigachtaler Gemeinderat im Oktober 2021 ein Thesenpapier verabschiedet. In diesen heißt es unter anderem: „Wir erkennen an, dass ein Bedarf an Gewerbeflächen besteht. Die Ansiedelung von vorwiegend örtlichen Betrieben im Gewerbegebiet Kreuzäcker ist konsensfähig. Es soll kein verkehrsintensives oder sehr lautes Gewerbe wie auch keine Speditionen, Logistikfirmen oder Industriebetriebe usw. angesiedelt werden. Für einen ersten Abschnitt des Gewerbegebiets Kreuzäcker ist die Erschließung über die Schützenstraße denkbar.“

Dem hielt Josef Vogt entgegen, dass die Gemeinderäte von den Bürgern gewählt und beauftragt seien, diese zu vertreten. Außerdem hätten die Bürger genügend Möglichkeiten gehabt, sich zum Thema zu äußern.

Projekt Brigachtal 2040+ geht weiter

Bei zwei Neinstimmen wurde der Beschlussvorschlag zur Fortführung des Entwicklungskonzeptes Brigachtal 2040+ von der Mehrheit der Gemeinderatsmitglieder angenommen.