Nach zweijähriger Pause wird am kommenden Wochenende, vom 23. bis 25. Juli, das Brigachtaler Dorffest stattfinden. Bei der mittlerweile 36. Auflage werden insgesamt 15 Vereine aus Brigachtal für die Bewirtung sorgen. Auch beim Programm haben die Organisatoren weder Kosten noch Mühen gescheut.

Ein Novum ist das kreisrunde Zirkuszelt. Dort spielt an allen drei Festtagen die Musik, der einheimische Musikverein hat es der Dorffestgemeinschaft für das Fest zur Verfügung gestellt. Daher lautet das diesjährige Motto auch „Brigachtaler Dorffestzirkus“.

Neben Ständen, Festbuden und Zelten gibt es wieder einige besondere Attraktionen: Erstmals soll ein Auto-Simulator mit einem echten BMW die Besucher anziehen. Während das bewährte kulinarische Angebot in vielen Bereichen unverändert ist, gibt es ein paar kleinere Änderungen und neue Angebote. Mit den Schoren- und Heerwaldhexen hat das Dorffest zwei neue Teilnehmer. Sie werden eine Candy-Bar eröffnen und die Feuerwehr und der Musikverein haben erstmals ein gemeinsames Zelt. Die Macher des Festes hoffen natürlich an die Tradition früherer Tage mit vielen Besuchern anknüpfen zu können.

Das bewährte Organisationsteam um Anette Hildebrand, Jürgen Häßler und Sascha Eichkorn samt den teilnehmenden Vereinen sind mit der Organisation nun auf der Zielgeraden angekommen – es kann also losgehen.

Starten wird das dreitägige Fest am Samstag um 16 Uhr mit den Böllerschüssen aus einer historischen Kanone durch den hiesigen Schützenverein. Ab 19 Uhr gibt es die Guggenmusik-Gaudi im Zirkuszelt, um 22 Uhr macht die Landjugend in ihrem Zelt Disco und ab 23.30 Uhr legt DJ Sunshine auf.

Am Sonntag geht das Fest um 11 Uhr mit viel Blasmusik und Unterhaltung weiter. Ganztags sorgen Gaukler und Straßenkünstler mit kleineren Darbietungen für Kurzweil. Ein Kinderzirkusprogramm gehört hier ebenso dazu wie das ohnehin sehr umfassende Familienangebot des Brigachtaler Dorffestes. So gibt es am Montag ab 15 Uhr neben Auftritten der örtlichen Kindergärten auch wieder Pony-Reiten. Auch eine Hüpfburg wird aufgestellt.

An allen drei Tagen spielen Live-Bands: Klosterbrass am Samstagabend gehört ebenso dazu wie die Bands Crischa und 4 liv(f)e Rocks, die am Sonntagabend spielen oder die Bregg Brass Buebe und Alleinunterhalter Helmut Doser mit Auftritten am Montagabend. Ganztägig ist die Schießbude der Schützen und die Kegelbahn in Betrieb. (kd)