In einem spannenden Spiel um den Titel der südbadischen Meisterschaften gewann die Ü35-Mannschaft des FC Brigachtals dank eines späten Treffers und qualifizierte sich damit erstmals für die Süddeutschen Ü35-Meisterschaften.

Nachdem man zunächst den Bezirkspokal gewonnen hatte, setzte sich die Elf in einer Dreier-Gruppe gegen die Vertreter vom Bodensee und den Hochrhein durch. Der Finalgegner Spielvereinigung Ottenau reiste mit einem Bus und einigen Anhängern an. Pünktlich konnte das Spiel vor über 400 Zuschauern starten.

Doch zunächst sah es ein wenig düster aus, denn in der ersten Halbzeit fanden die Brigachtaler einfach nicht zu ihrem charakteristischen Kurzpassspiel und kassierten in der 19. Minute prompt einen Gegentreffer. In der Folge stellte Trainer Jürgen Rothmund das Team auf zwei Positionen um. „Unser Trumpf ist, dass wir eine erstklassige Bank haben und jederzeit reagieren können“, resümierte Rothmund nach dem Spiel.

In der zweiten Halbzeit lief es dann auch deutlich besser und in der 58. Minute fiel durch einen sehenswerten Schuss von Andreas Bölling aus 20 Metern der Ausgleichstreffer. Als sich die Mannschaften schon auf die Verlängerung einstellten, war es drei Minuten vor Schluss Dirk Schuhmann, der nach einer sehenswerten Kombination den Ball ins Tor beförderte. Am Ende kannte der Jubel natürlich keine Grenzen. Der FC Brigachtal feierte bis tief in die Nacht und blickt nun schon aufs nächste Jahr. Im Juli 2024 finden die Süddeutschen Ü35-Meisterschaften statt, für die man sich nun qualifiziert hat. In einem zweitägigen Turnier wird man dann auf vier Vertreter aus vier anderen Verbänden treffen. Neben dem Nordbadischen und Württembergischen Verband sind auch die Verbände von Hessen und Bayern dabei. Dort rangiert die Ü35-Mannschaft des FC Bayern auf Rang eins. Was will man mehr – ein Spiel gegen den FC Bayern, das wär‘s doch.