von Klaus Dorer

Fußballstadien werden zuweilen nach ehemaligen Stars benannt, Prominente aus Film und Fernsehen erhalten oft eigene Straßennamen. Ein ähnliche Würdigung wurde nun auch Altbürgermeister Meinrad Belle zuteil. Angesichts seiner großen Verdienste wurde der Sitzungssaal im Brigachtaler Rathaus nun in Meinrad-Belle-Saal umbenannt. Auch ein gemaltes Bildnis von dem am 4. Dezember 2015 verstorbenen Politiker wurde enthüllt.

Dem Anlass entsprechend hatte Bürgermeister Michael Schmitt viele Wegbegleiter und Gemeinderäte in den Sitzungssaal geladen, wo ein Festakt zu Ehren Belle stattfand. Mit dabei auch die Ehefrau Evelyn Belle. Zunächst sprach Schmitt die Karriere Belles im Rückblick an.

Erster Bürgermeister nach der Fusion

Meinrad Belle stammte ursprünglich aus dem badischen Philippsburg, wo er 1943 geboren wurde. Er kam Anfang 1973 nach Brigachtal. Am 15. Dezember 1974 wurde der Justizamtmann zum Brigachtaler Bürgermeister nach der Fusion der noch neuen Gemeinde gewählt. Mehr als eineinhalb Jahrzehnte blieb Belle Rathaus-Chef.

Der Politiker Im Dezember 1990 wurde Meinrad Belle zum Bundestagsabgeordneten des Schwarzwald-Baar-Kreises in den Bundestag gewählt und hielt dort für drei Legislaturperioden das Direktmandat als CDU-Vertreter. Für sein vielfaches Engagement erhielt Belle auch das Bundesverdienstkreuz am Bande. Belle bewies stets Verhandlungsgeschick mit übergeordneten Stellen. Mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten Erwin Teufel verband ihn eine lebenslange Freundschaft. Bei der Trauerfeier im Dezember 2015 beschrieb Teufel den Verstorbenen Meinrad Belle als „Glücksfall für Brigachtal“.

„Meinrad Belle hat stets an einem starken Wir gearbeitet und die Gemeinde ist ihm zu großem Dank verpflichtet“, so Bürgermeister Schmitt in seiner Laudatio. Anschließend erfolgte durch den Bürgermeister die Umbenennung des Sitzungssaals in Meinrad-Belle-Saal.

Bürgermeister Michael Schmitt beim Festakt mit der Witwe des ehemaligen Bürgermeisters, Evelyn Belle. Auch ein Gemälde Belles – im Bildhintergrund – wird dabei enthüllt. | Bild: Klaus Dorer

Sichtlich bewegt kommentierte auch die Witwe des ehemaligen Bürgermeisters diese hohe Würdigung: „Das Fundament, das mein Mann gelegt hat, hat gefruchtet, Brigachtal ist eine so liebenswerte Gemeinde, wir alle können stolz auf unser Brigachtal sein“, sagte Evelyn Belle bei der Feier.

Das zeichnet den Privatmenschen aus

Es gab natürlich auch einen privaten Belle, davon ist aber weniger bekannt. Er sei ein sehr geselliger Mensch gewesen und hielt sich gerne in froher Runde mit seinen Bürgern und Mitarbeitern auf, sagen einige Wegbegleiter. Er galt auch als guter Chorsänger.

Belle war maßgeblich am Zusammenwachsen der drei ehemals eigenständigen Gemeinden Klengen, Kirchdorf und Überauchen beteiligt. Das Wirgefühl lag ihm sehr am Herzen und so brachte er auch das bekannte Brigachtaler Dorffest auf den Weg.

Die Erschließung von Gewerbe- und Wohngebieten fiel ebenfalls in seine Amtszeit. Die Gründung der Städtepartnerschaft mit Essey-lès-Nancy geht ebenfalls auf seine Initiative zurück. Doch sein größtes Projekt war zweifelsohne die Entwicklung der neuen Ortsmitte mit dem Behördenzentrum und dem Bau der Allerheiligenkirche in den 1980er Jahren. Mit Pfarrer Walter Mackert hatte er dabei einen engen Verbündeten.