Seit Frühsommer 2023 ist es geschlossen, das Museum in Überauchen. Nun soll für mehrere Millionen saniert und umgebaut werden, sodass die ganzen dort untergebrachten historischen Gegenstände des Vereins ins Zwischenlager auf den Dachboden im Dorfhaus müssen, hieß es beim Jahrestreff der Gesellschaft für Altertums- und Brauchtumspflege. Einige der Exponate werden auch ans Landesdenkmalamt in Stuttgart zurückgegeben.

Zwischenzeitlich steht nun fest, dass das Untergeschoss im Gebäude auch nach seiner Sanierung wieder vom Verein genutzt werden kann, was allgemein sehr begrüßt wurde. Bis zum Einzug könnten gut zwei Jahre ins Land gehen. Dennoch kann der Adventsbasar des Vereins vom 18. und 19. November in der neuen Überauchener Dorfmitte stattfinden. So steht für das Essen- und Verkaufsangebot auch das Foyer im Dorfhaus zur Verfügung. Im Außenbereich wurden die Verkaufs-Buden noch ein wenig aufgestockt, wie es hieß.

Mit zwei neuen Schau-Pavillons hat der Verein auch einige Pläne: So soll der eine beim Plattenmoos Richtung Pfaffenweiler entstehen. Dort wird das Torfstecherhandwerk präsentiert, womit daran erinnert wird, wie man früher Torf gestochen, getrocknet und als Brennmaterial verwendet hat. Den zweiten Pavillon plant der Verein im unteren Belli, genau dort, wo zahlreiche Exponate in früheren Jahrhunderten gefunden wurden.

Auch Ehrungen standen beim über 40 Jahre alten Brauchtumsverein an. So konnten Manfred Doser und Uwe Seng für 40-jährige Zugehörigkeit hervorgehoben werden. Seit 25 Jahren die Treue halten Sabine Schrenk und Edith Neininger. Auch Wahlen gab es: Der Vorsitzende Volker Effinger und die Protokollantin Elke Pieteris sowie Schatzmeister Bernd Vollmer wurden bestätigt. Letzterer präsentierte dann auch die Zahlen; ein schönes Sümmchen konnte erwirtschaftet werden. Nach Corona hatten auch einige schöne Aktionen wieder stattfinden können, von denen Schriftführer Sven Ludwig berichtete. Dazu zählte neben dem Adventsbasar auch die Osterausstellung und eine vielbeachtete Bilderausstellung zur Dorfmitte Überauchen, die ebenfalls viel Zuspruch fand.