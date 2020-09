von Klaus Dorer

„Auch wir sind von Corona gebeutelt“, sagt Birgit Käfer, langjährige Organisatorin des Bildungswerks St. Martin Brigachtal/VS-Marbach. „Dennoch wollen wir weitermachen, da es eine gewisse Verantwortung unserem Klientel gegenüber gibt“, sagt Mit-Organisator Stephan Wagner. Freilich sind viele beliebte Veranstaltungen abgesagt oder verschoben worden. Weder Einzelvorträge, religiöse Bildungsangebote, noch Tanznachmittage oder Kegelrunden können vorerst stattfinden. Auch die stets gut gebuchten Ausflüge und Reisen wurden wegen Corona aus dem Programm gestrichen, was Organisator und Reiseexperte Berthold Wagner besonders bedauert. Wenigstens wurde nun ein kleines Notprogramm aufgelegt.

So will man mit einem umfassenden Kursangebot am kommenden Montag, 14. September, starten: Von 18.30 Uhr bis 20 Uhr findet unter der Leitung von Claudia Bruhn Yoga statt. Ebenfalls am 14. September von 10 bis 11 Uhr starten die Senioren mit „Gymnastik und Gehirnjogging“ unter der bewährten Leitung von Christa Strobel im Haus der Senioren. Seniorengymnastik unter der Leitung von Karin Baur gibt es auch in der Marbacher Turnhalle, immer montags von 15 bis 16 Uhr. „Fit in den Alltag“ heißt es am kommenden Montag, 14 September, im Pfarrzentrum unter der Leitung von Johanna Hildebrand: Trainiert werden Gleichgewichtssinn, Muskelkraft und Bewegungssicherheit.

Pilates mit Athina Vassilakou startet erst am 21. September. „Spiel und Unterhaltung“ heißt es ab Herbst, einmal im Monat im Brigachtaler Haus der Senioren. Die neue Leiterin Friedericke Schröder nimmt unter Telefon (07721) 9169061 Anmeldungen entgegen. Geplant sind auch wieder Zumba-Abende unter der Leitung von Natascha Wolf und Sarah Porsch. Die Termine sind allerdings noch offen. Ebenso vakant ist noch das Angebot der Krabbelgruppe. Infos erteilt hier das Pfarrbüro unter (07721) 3 25 48. Neu im Team ist Ulrike Filies-Feißt. Sie löste Toni Wittlinger und Gabriele Kneißle ab, die viele Jahre mitorganisierten. Anmeldung oder Fragen nehmen Birgit Käfer, (07721) 3 21 61, und Stephan Wagner, (07721) 90 39 77, entgegen.