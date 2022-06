von Jörg-Dieter Klatt

Wenn künftig der Blick der Spaziergänger auf den Hochbehälter Sallen der Trinkwasserversorgung Brigachtal fällt, werden die riesigen Bienen, die die Ostwand nun zieren, vielleicht ein freudiges Schmunzeln auf die Gesichter der Betrachter zaubern. Der in der Region bekannte Graffiti-Künstler Jonas Fehlinger, selbst aus Brigachtal stammend, hat den Hochbehälter im Auftrag der Gemeindeverwaltung verschönert.

Ein Glanzpunkt für Brigachtal

„Wir wollen am Hochbehälter Sallen mit diesem Projekt einen weiteren Glanzpunkt erstellen“, so Bürgermeister Michael Schmitt. Da auf dem Dach des Hochbehälters in Zukunft auch Ehen unter freiem Himmel geschlossen werden können, trägt das bunte Wandbild nun zur optischen Aufwertung der Umgebung bei.

Weitere Kunstwerke sind geplant

Nach und nach möchte die Gemeinde Brigachtal weitere geeignete Wandflächen von dem ambitionierten Künstler gestalten lassen, so die weiteren Pläne des Rathauschefs.