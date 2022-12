von Jörg-Dieter Klatt

Während Skifans sich sehnlichst den ersten Schnee herbeiwünschen, freuen sich Brigachtals Bauamtsleiter Patrick Lutz und die Bauleitung der Firma Implenia, dass gerade noch die tiefstehende Sonne die Brückenbaustelle in Brigachtal bescheint. Das ermöglicht nämlich den Firmen, die Baustelle nicht nur winterfest zu machen, sondern auch für eine erste Nutzung freizugeben.

Brigachtals Bauamtsleiter Patrick Lutz, Uwe Gast von der Firma Weber Straßenbau, Projektmanager Martin Rombach, Bauleiter vor Ort Markus Schwarz und Projektleiter der Firma Implenia Robin Ernst freuen sich, das Brückenbauwerk in nur neun Monaten fertiggestellt zu haben. | Bild: Jörg-Dieter Klatt

Für Fußgänger freigegeben

Ab dem kommenden Samstag, 10. Dezember, können Fußgänger die Brücke zum Überqueren der Bahngleise und auch den Weg unter der neuen Brücke in Richtung Donaueschingen wieder nutzen. „Dass wir die Brücke nach nur neun Monaten nach dem Abriss soweit fertig gestellt haben, ist wirklich eine sportliche Leistung“, so Patrick Lutz.

Anlässlich eines Pressetermins betonte auch der Bauleiter vor Ort, Markus Schwarz, dass er seinen Mitarbeitern sehr dankbar ist, dass die Brücke nun soweit fertiggestellt sei. „Keiner meiner Leute hat abgesagt, als es darum ging, auch mal an einem Wochenende oder gar nachts hier zu arbeiten“, ergänzt Schwarz nicht ohne Stolz auf die tollen Schaffer an seiner Seite.

Die Behelfsbrücke wird in der Nacht zum kommenden Samstag abgebaut. | Bild: Jörg-Dieter Klatt

Behelfsbrücke verschwindet

Der Neubau der Brücke ist nun soweit mit allen technischen Einrichtungen versehen, dass die Behelfsfußgängerbrücke in der Nacht vom 9. auf den 10. Dezember während der nächtlichen Zugpause zwischen 0.20 Uhr und 4.20 Uhr in einer weiteren Hau-Ruck-Aktion demontiert werden kann. Fahrgäste, die am Samstagmorgen mit dem Ringzug nach Donaueschingen fahren wollen, müssen sich also auf einen geringfügig längeren Weg zum Haltepunkt Klengen einstellen.

Noch rauschen unter dem Provisorium die Züge durch. | Bild: Jörg-Dieter Klatt

Für den Fahrzeugverkehr bleibt die Brücke allerdings noch weiterhin gesperrt, denn weder auf den Zufahrtsrampen noch auf der Brücke ist die finale Straßendecke bislang fertiggestellt. Die Freigabe für den Straßenverkehr wird erst im Frühjahr möglich sein, da die Asphaltwerke im Winter keinen Straßenbelag liefern können.

Nach dem 21. Dezember gelten die Arbeiten am eigentlichen Brückenbauwerk als abgeschlossen. Auch wird am Freitag der Baukran abgebaut. Bis dahin werden Zugänge, Brückengeländer, Straßenbeleuchtung und der gläserne Berührschutz gegen die Hochspannung führenden Fahrleitungen der Bahn eine sichere Querung der Brücke gewährleisten.

Wetterlage hilft

Allein die beiden Zugänge zur Brücke selbst werden vorläufig als befestigte Fußwege ausgeführt. „Hier spielt uns gerade das Wetter sehr in die Hände“, bemerkt Projektmanager Martin Rombach. Mit Hochdruck wird auch an der Neugestaltung des Treppenaufgangs vom östlichen Bahnsteig zur Mühlenstraße und den Bushaltestellen gearbeitet.

Während die neuen Treppenstufen schon bereitliegen, wird gegenwärtig noch deren Fundament und der Bahnsteigzugang gestaltet. Aber nicht nur Fußgänger und Kraftfahrzeuge werden fürderhin die neue Brücke queren. Eine für den Ortsteil Klengen wichtige Starkstromleitung wird in dicken Rohren ebenfalls im Verborgenen über die Brücke geführt.

Leitungen gleich mit verlegt

„Wir mussten uns im Rahmen des Brückenneubaus auch um das Verlegen von bahneigenen Kommunikationsleitungen, um im Baubereich liegende Wasserleitungen und die künftige Wegeführung kümmern“, so Martin Rombach weiter. Bei ihm liefen während der gesamten Bauzeit die Fäden zusammen, wobei unzählige Absprachen mit den Bahnfachdiensten, den Fachfirmen und der Gemeinde Brigachtal als Bauherrin notwendig waren.