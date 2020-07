von Klaus Dorer

Die Nachfrage nach Bauplätzen und Wohnungen ist nach wie vor recht hoch – auch in Brigachtal. Daher plant die Gemeinde mehrere Projekte zur Schaffung von neuem Wohnraum. Auch ein kleines Wohngebiet ist in Planung.

Neben einem Neubaugebiet verfügt die Gemeinde Brigachtal aktuell über drei größere innerörtliche Baulücken, die durch Investoren-Auswahlverfahren bebaut werden sollen: die Siedlerstraße 7 sowie die Hauptstraße 54, beide in Klengen, sowie das ehemalige Kranz-Areal an der Bondelstraße in Überauchen. Letzteres wurde per Bebauungskonzept im Zuge einer Machbarkeitsstudie in einem Planungswettbewerb „Ortsmitte Überauchen“ entwickelt. Investoren gesucht: Die Bebauung mit Mehrfamilienhäusern soll in allen drei Bereichen über einen Investor oder Bauträger erfolgen. Mittels Angebotsaufforderung werden Investoren und Architekten aufgerufen, sich im Verfahren zu bewerben.

Die brachliegenden Grundstücke sollen so zeitnah reaktiviert und eine neue städtebaulich repräsentative Situation geschaffen werden. Gemeinderätin Brita Krebs fragte, ob dies noch in diesem Jahr geschehe. Dazu meinte Bürgermeister Michael Schmitt, dass man eher das Frühjahr 2021 als realistisch ins Auge fassen könne. Zuschlag Siedlerstraße erteilt: Für die Siedlerstraße liegen bereits entscheidungsreife Entwürfe vor. Diese stellte Prokurist Markus Lämmle von der LBBW Immobilien aus Stuttgart im Gemeinderat vor. Lämmle war mit der fachlichen Begleitung dieses Verfahrens federführend beauftragt worden. Das Konzept in der Siedlerstraße sieht demnach ein Ensemble von zwei Baukörpern und gemeinsamer Tiefgarage vor. Im Gebäude sind unterschiedliche Wohnungsgrößen vorgesehen, wobei im Haus A Eigentumswohnungen und im Haus B Mietwohnungen geplant sind. Beide Gebäude sind dreispännig und werden mit einem Satteldach versehen. In der Sitzung wurde der Zuschlag für das Grundstück Siedlerstraße dann an eine Bewerbergemeinschaft erteilt. In Kürze sollen nun die Kaufvertragsverhandlungen für dieses Grundstück folgen.

Bezüglich der Grundstücke Bondelstraße und Hauptstraße werde es weiter vertiefende Investorengespräche geben, hieß es. Im Erfolgsfalle würden im Anschluss Kaufvertragsverhandlungen in die Wege geleitet. „Hier müssen wir jedoch wohl nochmal ein wenig nacharbeiten“, sagte Bürgermeister Schmitt abschließend. Neues Wohngebiet: In der Verlängerung der Siedlerstraße wurde bereits ein neues Wohngebiet entwickelt. Die Aufstellung des Bebauungsplans „Im Grüble“ wurde bereits am 10. Dezember 2019 im Rat beschlossen. Die Gemeinde plant nun, die Baugrundstücke selbst zu vermarkten und zu vergeben. Am Ende stimmte der Gemeinderat jetzt für eine Planungsvariante mit acht freistehenden Einfamilienhäusern. Die Grundstücksgröße beträgt jeweils 675 Quadratmeter

Zum Bebauungsplan-Entwurf der Gemeinde zur baulichen, gestalterischen und wirtschaftlichen Ausgestaltung des Gebietes sprach zuvor Planer Henner Lamm. Der Ingenieur berichtete im Detail über die ausgearbeiteten Planungsvarianten.

Mehrere Alternativen

Zum einen war dies die – später dann auch genehmigte – Variante mit acht individuellen Einfamilienhäusern. Zum anderen wären auf dem Areal aber auch vier größere Mehrfamilien-Häuser als Doppelhaushälften möglich gewesen. Hier wären lediglich je 420 Quadratmeter vorgesehen worden.

Die Grundstückszufahrten können von der Siedlerstraße aus erfolgen. Die vorhandenen Feldgehölze an der Siedlerstraße müssen im Bereich der geplanten Bebauung entfernt werden. Entlang der Siedlerstraße (Südseite) ist kein neuer Gehweg vorgesehen. Vielmehr sollten dort Parkbuchten angebracht werden.

Gemeinderat Thomas Huber wies darauf hin, dass man sicherheitshalber auch Bodenproben nehmen sollte, und zwar wegen der unweit gelegenen Mülldeponie. Gemeinderat Josef Vogt sah das Baugebiet eher kritisch, da dort der ganze landwirtschaftliche Betrieb in die Römerstraße führe. Geplant ist die Entwurfsfeststellung für das Projekt mit Offenlagebeschluss im Gemeinderat am 22. September 2020, hieß es.

Weitere Bauplätze

Zwei Einzelhausbauplätze in der Mittelbergstraße in Klengen und ein Bauplatz in der Steigstraße in Überauchen werden direkt durch die Gemeinde an Bauherren vergeben werden.