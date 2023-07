Regelrechte Rummelplatz-Atmosphäre mit Kirmes-Flair herrschte beim 37. Brigachtaler Dorffest am Wochenende. Dafür sorgte ein wenig auch das historische, 15 Meter hohe Riesenrad, das sich mitten auf dem Festplatz befindet. Ein Novum. Auch ein Ketten-Karussell und „Hau den Lukas“ hatte es in dieser Form bei einem Dorffest noch nie gegeben.

„Wir haben alles bewegt, was überhaupt nur möglich war und diese verrückte Idee mit dem Riesenrad umgesetzt“, sagte Macher Sascha Eichkorn bei der Eröffnung am Samstagnachmittag, als das Dorffest mit viel Remmidemmi und gut gelaunten Gästen startete.

Eine gut gelaunte Familie Hirt, hier mit Enkelin, freut sich auf eine Fahrt im historischen Riesenrad. | Bild: Dorer, Klaus

Bis es so weit war, floss allerdings so mancher Schweißtropfen. Wahre Hundertschaften hatten die ganze Woche über gewerkelt und alles aufgebaut.

Es gibt einen Grund für den Erfolg

Dann konnte es am Samstagnachmittag pünktlich losgehen: Bürgermeister Michael Schmitt stach zusammen mit Brauerei-Urgestein Fritz Oehler das erste Bierfass an. Freibier hieß es sodann, viele gefüllte Bierkrüge machten die Runde. Dazu spielte die einheimische Musik unter der Führung von Dirigent Volker Rückert.

Dann gab es auch schon die ohrenbetäubenden sieben Böllerschüsse aus einer historischen Kanone. Der Schützenverein assistierte beim traditionellen Prozedere. Im Laufe des späten Nachmittags füllten sich dann die Zelte und Sitzplätze im Freien immer mehr. Und auch an den Verpflegungsstationen und den Buden herrschte bald Andrang.

Viele Festgäste besuchen die Verpflegungsstation von Feuerwehr und Musik. Dort gibt es leckere Speisen, die ein Helfer gerade serviert. Auch die einheimischen Familien Weißhaar und Oberföll nehmen dort ihren Mittagstisch ein. Dazu spielt die Musik aus Niedereschach. | Bild: Klaus Dorer

Dass immer so viele Leute zum Dorffest kommen, hat einen Grund: Jeder in der Region kennt das Fest und es ist immer sehr abwechslungsreich. Alle 16 teilnehmenden Vereine haben eine andere Idee, ein anderes Angebot, sodass immer für jeden Geschmack etwas Passendes dabei ist.

Das ist am Montag geboten Am heutigen Montag, 24. Juli geht das Dorffest ab 15 Uhr mit Vorführungen der Kitas, Auftritt des Jugendorchesters (Akkordeonverein) in die finale Runde. Um 15.30 Uhr startet das Kinderprogramm (Spielwiese der LTG). Ab 15.30 Uhr gibt es kostenloses Freiluftkegeln für Kinder. Und um 17 Uhr spielt das Jugendorchester Dreiklang, ab 17.30 Uhr bietet die Formation „Loca la Vida“, Livemusik und ab 18 Uhr spielt Alleinunterhalter Helmut Doser. Der Festausklang wird dann ab 20 Uhr mit einem Stimmungs-Konzert der „Brotäne Herdepfl“ eingeläutet.

------------------------------

Viele Helfer im Einsatz

Besonders am Samstagabend herrschte Hochbetrieb. Da gab es viel zu tun für die freiwilligen Helfer. „Wir sind hier quasi mit allen Aktiven, sprich 90 Wehrmännern, im Einsatz“, sagte Mitorganisator Michael Letulé von der Feuerwehr.

Beim Fußballclub waren gar 140 Helfer im Einsatz. „Das war diesmal ein bisschen zäh, bis der Einsatzplan stand“, Olaf Faller von der Alte Herren-Mannschaft.

Brigachtal Bilder vom Dorffesteröffnung am 22. Juli in Brigachtal Das könnte Sie auch interessieren

Ein wenig Anlaufschwierigkeiten hatte auch der Gesangverein Harmonie. Dort wollten die berühmten frittierten „Strieble“ einfach nicht so recht gelingen. Nach mehreren Stromausfällen mussten flugs sogar zwei neue Fritteusen her. Dann klappte es besser.

Beim Stand des Partnerschaftskomitees traf man auf eine bestens aufgelegte Gerlinde Effinger, die die Gäste mit leckeren Weißwein oder einem Rose versorgte.

Warme Seelen und Popkorn gab es bei der Kolping-Familie. Die recht kleine Gemeinschaft hat über die drei Tage über 30 Helfer am Start. „Wir waren am späten Samstagnachabend total ausverkauft“, berichtete Brigitte Willmann stolz.

Das kulinarische Angebot

Schaut man auf die Speisekarten, so kommen Schnitzel mit Pommes, Grillwurst oder Wurstsalat öfters vor, doch auch diesmal setzte der ein oder andere Betreiber auf ein Alleinstellungsmerkmal.

Dazu gehören die Schwarzwälder Dinnä, die die Landfrauen zuhauf auf die Teller schubsten. Bei den Keglern gab es erstmals leckeren Flammkuchen. Erst Bilanz: „Wir sind überglücklich mit dem Verlauf“, zog Organisator Eichkorn schon am Sonntagnachmittag eine positive Bilanz.