von Klaus Dorer

Die Abrissarbeiten an der Überauchener Mehrzweckhalle können bereits im Frühjahr 2021 beginnen. Wenn alles glatt läuft. „Wir befinden uns auf einem guten Weg in Richtung Rückbau“, sagte Patrick Lutz beim jüngsten Ratstreff. Der Bauamts-Chef stellte die Planung vor. Der Gemeinderat hatte keine Einwände, damit wird der Rückbau der Mehrzweckhalle in Überauchen zur Ausführung ausgeschrieben.

Vieles werde entsorgt, doch nicht alles müsse in die Tonne. Einiges an Inventar sei noch brauchbar, wie Teile der Küche, einige Leuchten oder die Feuerlöscher. Die Bodenplatte hingegen könne nicht, wie zunächst geplant war, zur Wiederverwendung als Bodenplatte für die geplante Fläche der Kindertagesstätte „Bondelbach“ verwendet werden. Daher wird diese komplett zurückgebaut, sagte Lutz.

Ingenieur überbringt Hiobsbotschaft

An der Gemeinderatsitzung nahm auch der leitende Ingenieur Dominik Bordt teil. Er überbrachte eine kleine Hiobsbotschaft, denn an der Außenverkleidung der Halle wurden Asbestplatten entdeckt. Diese müssen nun separat entsorgt werden. Ob noch mehr Asbest gefunden werde, sei unklar, hieß es. Derzeit laufe eine Beprobung auf eventuell weitere Belastungen auf dem Hallendach. Die Ergebnisse hierzu liegen aber noch nicht vor.

Ebenfalls zurückgebaut werden soll eine 40 Jahre alte kommunale Fertiggarage. Die Gemeinde hofft dass nach erfolgter Ausschreibung mit einer baldigen Vergabe an eine Abrissfirma gerechnet werden könne.

Rückbau bis Ende Juli

Die reine Bauzeit des Rückbaus betrage sechs bis acht Wochen, sagte Ortsbaumeister Lutz. Die Kosten für den Rückbau werden derzeit auf 130.000 Euro geschätzt, die Fassadenplatten aus Asbest sowie die festgestellte Teerbelastung seien hierbei schon im üblichen Rahmen eingerechnet. Mit dem breiten Ausführungszeitraum, bis Ende Juli 2021, dürften die geschätzten Kosten aber einzuhalten sein, denkt Bordt.

Die Maßnahme ist mit den Arbeiten am Dorfhaus und dessen Außenanlage zu koordinieren, damit es hier zu keinen Behinderungen im Bauablauf kommt. Damit die Bauarbeiter einen Aufenthalts- und Toilettenraum haben, werde das Foyer erst ganz am Schluss abgerissen, hieß es am Ratstisch.