Brigachtal-Kirchdorf vor 20 Minuten

Anwohner alarmieren Polizei wegen „Fahrübungen“ mit einem lauten, abgemeldeten Mercedes

Laute Motorengeräusche von einem Sportplatzgelände in der Nähe der Straße „An dem Sturmbühl“ in haben Anlieger am Mittwoch gegen 17.30 Uhr der Polizei gemeldet.