Landauf, landab werben Bürgermeister und Ortsvorsteher dafür, dass innerörtliche Immobilien auch fürderhin zu Wohnzwecken genutzt werden. Wer sich aufmerksam durch alte Ortskerne bewegt, nimmt wahr, dass es oft zahlreiche ungenutzte Häuser gibt, die nach einer Renovierung durchaus heutigen Wohnansprüchen genügen könnten.

Die Urenkelin des ehemaligen Wagnermeisters Johann Schorpp, Carina Rist, und ihr Lebenspartner Frédéric Zobel haben sich ganz bewusst dazu entschlossen, einen Altbau für ihr neues Heim zu sanieren. Mit dem Gebäude der alten Wagnerei im Brigachtaler Ortsteil Klengen, welches das Elternhaus der Großmutter von Carina Rist ist, kann dieses Ansinnen nun umgesetzt werden. Vor dem Einzug in die eigenen vier Wände liegen allerdings noch unzählige Stunden Hand- und Maschinenarbeit, um die Bausubstanz auf Herz und Nieren zu prüfen. Nach dem vollständigen Entkernen des Gebäudes soll hier Neues gestaltet werden. Sowohl Carina Rist als auch Frédéric Zobel ahnten zu Beginn des Projektes, was auf sie zukommt, sind sie doch in Sachen Bau bestens ausgebildet. Beide haben sich beim Architekturstudium in Karlsruhe kennengelernt und arbeiten derzeit in ihrem Berufsfeld in Architekturbüros der Region.

Dass dieses wahrscheinlich 1907 erbaute Gebäude ob seiner Bausubstanz nicht mehr den heutigen Ansprüchen genügt, war dem Paar ebenso klar, wie auch die Tatsache, dass die Infrastruktur im Haus selbst keinesfalls mehr weitergenutzt werden kann. So entschloss sich das Paar, in mühsamer und schweißtreibender Kleinarbeit das Haus Schritt für Schritt zu entkernen, alle nicht tragenden Wände abzutragen und auch die Böden zu entfernen. Die Fachwerkwände offenbarten nach dem Abklopfen des Kalkputzes, dass das Fachwerk mit Bimsformsteinen ausgefacht ist. Einige Gefache brachten allerdings rote Ziegelbacksteine zum Vorschein.

Und das hat einen geschichtlichen Hintergrund: In einem Gespräch mit dem SÜDKURIER erklärt die Großmutter der Bauherrin, Anita Doser, dass nach einem Bombentreffer am 2. Februar 1945 in der Nachbarschaft die Druckwelle einzelne Gefache der Ostseite in die Wohnstube geschleudert hatte. Diese Gefache wurden dann wohl mit Backsteinen der nahegelegenen Ziegelei ausgebessert. Der gewaltigen Detonation auf der gegenüberliegenden Straßenseite hielt der aus Bruchsteinen aufgemauerte Keller stand und bewahrte die dort schutzsuchenden Kirchgänger am Lichtmess-Tag 1945 vor größerem Schaden. „Ich weiß noch gut, dass ich nach dem Angriff als Sechsjährige über einen großen Berg von Dachziegeln klettern musste. Das Haus war fast völlig abgedeckt!“, erinnert sich Anita Doser an diesen Tag kurz vor Kriegsende.

Beim Ausräumen der ehemaligen Wagnerwerkstatt im Untergeschoss stieß man auf Spuren alter Maschinen, an die sich die Tochter des Wagnermeisters Schorpp auch noch erinnert. Mit einer Transmissionswelle konnten von einem Motor aus die unterschiedlichsten Maschinen über Lederriemen angetrieben werden. Und diese Transmissionsanlage lief wohl über sehr lange Zeit, hatten die Riemen doch tiefe Riefen in dem Holztragebalken des Werkstattkellers hinterlassen. Um von Zulieferern ein wenig unabhängiger zu sein, baute der Wagnermeister schon vor dem Zweiten Weltkrieg eine Gattersäge in den Schopf und sorgte mit weiteren Werkzeugen für unzählige Holzspeichenräder an den landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Mit Wehmut erinnert sich Anita Doser an die Nachkriegszeit, wurden doch praktisch alle notwendigen Wagnerwerkzeuge beschlagnahmt. Nach der Rückkehr ihres Vaters aus der Kriegsgefangenschaft kam nur langsam wieder Leben in die Werkstatt: „Immer, wenn ein wenig Geld verdient war, mussten neue Werkzeuge gekauft werden“, so Anita Doser.

Die bogenförmig gemauerten Tür- und Fensterstürze eben dieser Werkstatt sollen im Rahmen der Renovierung sichtbar erhalten bleiben. Auch staunen die neuen Eigentümer immer wieder ob der handwerklichen Leistungen der Altvorderen, die ohne moderne Maschinen die Balken des Fachwerks millimetergenau verzapft hatten. So war das Zerlegen der Balkenverbindungen nach über 115 Jahren ein Leichtes, fanden sich doch weder Nägel noch Schrauben darin. Interessant ist auch die Isolierung zwischen den Stockwerken. Was einigermaßen Dämmvolumen hergab, wurde in die Zwischenböden eingebracht, wobei der Kohlenschlacke aus Dampflokomotiven oder einem Gaswerk offensichtlich der Vorzug gegeben worden war. Auch die Wände der ehemaligen Scheune des Anwesens könnten Geschichten erzählen, die man diesem Haus so eigentlich nicht zugetraut hätte. So diente sie im Zweiten Weltkrieg auch als Pferdelazarett, was für erheblichen Umtrieb im Hause Schorpp sorgte. Im Laufe der Jahre verlor das Wagnerhandwerk immer mehr an Bedeutung und in der Werkstatt wurden neben gummibereiften Ackerwagen zum Schluss noch Kipptore gefertigt, die in manchem Haus der Region noch heute ihren Dienst tun. In den 80er Jahren beherbergte das Gebäude eine Schlosserei.

„Wir stellen uns den Herausforderungen an diesem Haus“, so die Ururenkelin des Erbauers nicht ohne Stolz. Nach der vollständigen Renovierung wird das Gebäude über eine Erdwärmepumpe beheizt und werde auch sonst den aktuellen energetischen Anforderungen entsprechen. Bis es jedoch so weit ist, dürfte noch mancher Liter Wasser die Brigach hinunter und mancher Tropfen Schweiß geflossen sein.