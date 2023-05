Der Brigachtaler Akkordeonverein setzte die überaus erfolgreiche Konzertreihe Con-Takte fort. Mit der bekannten Formation Wirtshausmusik Ziehblech aus Tübingen hatte der Akkordeonverein auch diesmal Gäste von weiter her, die später am Abend zünftige, überwiegend alpenländische, bayrische und schwäbische Wirtshausmusik präsentierten. Eine Musikerin und die vier männlichen Akteure spannten dabei einen weiten Bogen, von Marschmusik über Polka bis hin zum Ländler.

Natürlich kamen auch die einzelnen Orchester und Spielgruppen des Akkordeonvereins zum Zug. Eröffnet wurde der Abend mit einer Premiere, denn fünf noch ganz junge Damen hatten mit den neu gegründeten Akkordi-Kids ihren allerersten Auftritt. Der Song hieß dann auch bezeichnender Weise „Let‘s start“. Weiter ging es mit dem Jugendorchester unter der Leitung von Robin Schmidt. Die Nachwuchsmusiker lieferten mit „Techno Time“ einen rhythmischen Pop-Song zum Mitklatschen. Es folgte eine Zugabe.

Weiter ging der Konzertabend mit der Seniorenformation Phan-Tasten unter der Leitung von Ute Behrendt. Sie boten einen Ausflug in den Schwarzwald. Das erste Stück „Gruß von der Schlemperhöh“ hatte der Vater der Dirigentin, Josef Dold, schon mit 15 Jahren selbst geschrieben. Mit dieser schönen, sehr eingängigen Melodie begeisterte die Gruppe das Publikum. Das zweite Stück „Echo vom Kandelblick“ wurde ebenfalls vom bekannten Komponisten und Akkordeonisten aus Vöhrenbach geschrieben. Nicht ohne Zugabe ließ man die Senioren gehen.

Gespannt warteten die Besucher dann auf das erste Orchester unter der Leitung von Uta Borho: Zunächst erklang recht facettenreich der Teufelstanz. Es folgte „Aus dem Skizzenbuch“, ein Stück in vier Sätzen, das die ganze Bandbreite des Akkordeons zeigte. Dass Jugendorchesterleiter Robin Schmidt gut singen kann, stellte der ausgebildete Sänger beim Mitklatsch-Stück „ Can‘t take my eyes off you“ unter Beweis. Auch das letzte Stück „Dance Monkey“ kam gut an.