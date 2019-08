von Klaus Dorer

Brigachtal – Mit einem Selbstbehauptungsvormittag für Kinder ab neun Jahren ging das Kinderferienprogramm am Montag ins letzte Veranstaltungs-Drittel. Mit Uwe Rehnert wurde ein erfahrener Coach in Sachen Selbstverteidigung engagiert, der seit einigen Jahren auch eine eigene Selbstverteidigungsschule betreibt.

Uwe Rehnert (rechts) zeigt einem Mädchen, was es tun kann, um sich zu befreien, wenn sie fest am Arm gepackt wird. Die anderen Kinder schauen aufmerksam zu. | Bild: Klaus Dorer

Bei seinen Kursen vermittelt er theoretische Kenntnisse, kombiniert mit praktischen Übungen. Es sei wichtig, dass ein Kind ein gesundes Selbstwertgefühl aufbaut, sagt Rehnert zu Beginn der Übungsstunde. „Entscheidend ist hier, dass das Gefühl für den richtigen Umgang mit Aggressionen entsteht“, so Rehnert.

Grundregeln werden besprochen

Das zweistündige Training startete mit einer Aufwärmrunde. Dann wurden einige theoretische Grundregeln und Verhaltensmuster besprochen. „Gehe niemals mit einem Fremden mit“, lautete eine grundsätzliche Anweisung. Auch wie sich die Teilnehmer selbst sehen – von mutig bis zurückhaltend – wurde eingehend besprochen. Die wichtigste Frage lautete: Wie kann man Konfliktsituationen am besten meistern oder diese vermeiden? „Bietet sich ein Rückzugsweg, dann sei das in jedem Fall der bessere Weg“, riet der Kirchdorfer.

Die Kinder im Alter von neun bis zwölf Jahren sind mit Feuereifer beim Selbstverteidigungs-Training dabei. „Stopp und keinen Schritt weiter“ – das bringt Uwe Rehnert (ganz rechts) den Kindern bei. | Bild: Klaus Dorer

Selbstbewusste Körperhaltung

Erst, wenn sich eine Konfrontation nicht mehr vermeiden ließe, sei aktives Handeln besser, als passives Zurückweichen. Man müsse dem Angreifer entschieden entgegen treten. „Signalisiere deutlich, dass der Andere nun die Grenze überschritten hat“, so Rehnert. Dann folgten die ersten Übungen. Es wurde beispielsweise trainiert, wie man sich aus einer massiven Umklammerung befreien kann. Auch die richtige Körperhaltung sei wichtig: „Es ist besser mit einer aufrechten Position und Blick ins Gesicht des Gegenübers Selbstbewusstsein zu signalisieren.“

Hände als wichtiger Schutz

Bei einer bedrohlichen Situation soll zunächst ein lautes „Stopp“ den potentiellen Angreifer beeindrucken. Durch geöffnete Hände, die nach vorne gerichtet sind, könnte diese Aktion verstärkt werden. Die Hände seien ein gewisser „Schutzzaun“, weiß Rehnert. „Im Notfall müsst ihr immer die Hände vor dem Körper haben, um so einen tätlichen Angriff besser abwehren zu können und macht immer deutlich: Bis hier her und keinen Schritt weiter“ so die Ansage des Personal-Trainers.

Trainer Uwe Rehnert würde sich wünschen, dass Selbstverteidigung ein fester Bestandteil des Sportunterrichts wird. | Bild: Hanna Mayer

Schlagen als letzte Konsequenz

Sollte sich der Angreifer auch davon nicht abschrecken lassen, kann auch lautes Schreien helfen. Zuschlagen sei immer als letzte Konsequenz zu sehen. Dann wurde mit Hilfe einer Pratze, einem gepolsterten Schlagkissen, geübt. Hierfür hielt der Trainer das Kissen fest in der Hand und das jeweilige Kind durfte mit voller Wucht auf das Kissen einschlagen. „Ihr müsst immer bedenken, dass der andere euch verletzten kann“, versuchte Rehnert den Kindern die Zurückhaltung ein wenig zu nehmen. Im Laufe der Übung lernten die Kinder ihre Scheu abzulegen.

Uwe Rehnert trainiert mit den Kindern verschiedene Schlag-Techniken. | Bild: Uwe Rehnert

Gegenseitiger Respekt als Basis

Am Wichtigsten sei, das betonte Uwe Rehnert, der gegenseitige Respekt, damit Stress, Frust oder Konflikte erst gar nicht entstehen können. Die Kinder waren mit Feuereifer dabei und lernten bei dem Kurs so manche Kniffe, um sich im Notfall besser wehren zu können. „Ich denke die Kinder haben etwas für sich mitnehmen können“, so das Resümee von Uwe Rehnert.

Zur Person Uwe Rehnert ist 55 Jahre alt und wohnt in Kirchdorf. Rehnert ist selbstständig und lizenzierter Fachlehrer für Nahkampf. Seit 14 Jahren widmet er sich der Selbstverteidigung, seit 40 Jahren besitzt er Kampfsporterfahrung. Seit 2016 ist er Personal-Trainer in Selbstverteidigung. Rehnert ist Mitglied im Polizeisportverein und aktiver Wettkämpfer. (kd)