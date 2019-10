von Hans-Jürgen Götz

Gleich sechs größere Baumaßnahmen laufen derzeit in Brigachtal. Einige näheren sich nun ihrem Ende. Dazu gehört der Kreisverkehr Nord, der bis Anfang Dezember fertig gestellt sein sollte, gute Witterungsverhältnisse vorausgesetzt.

Weg frei für den Baukran

Dahingegen nimmt eine andere Baumaßnahme nun erst so langsam Fahrt auf: Es handelt sich um das geplante Dorfhaus in der Ortsmitte von Überauchen, gefolgt vom späteren Abriss der dortigen Halle und dem Neubau des Bondelkindergartens an der Stelle. Hier wurden nun die ersten fünf Gewerke für den Bau des Dorfhauses vergeben. Begonnen wurde diese Woche bereits mit dem Fällen der Bäume auf diesem Areal. Damit ist der Weg frei für den Baukran. Gleichzeitig geht es an den Aushub und den Bau der Bodenplatte. Sofern die Witterung mitspielt, soll die noch bis Jahresende fertig gestellt werden.

Brunnen wird eingelagert

Parallel wird mit dem temporären Umbau des zukünftigen Parkplatzes im westlichen Bereich begonnen. Dort findet sich auch ein denkmalgeschützter Brunnen. Dieser wird zunächst abgebaut und eingelagert. Erst am Ende der gesamten Baumaßnahmen wird er dann wieder auf der Ostseite des Dorfhauses neu aufgestellt.

Abriss des Bauernhofs

Im Ortsteil Klengen steht bis Februar der Abriss des alten Bauernhofs in der Siedlerstraße an, um das dortige Gelände baureif zu machen, inklusive aller notwendigen Erschließungsmaßnahmen. Dort entsteht dann Baugelände für zwei Einfamilienhäuser. Zusätzlich wird ein weiterer Teil an Investoren verkauft, die dort zwei Mehrfamilienhäuser errichten sollen.

15 weitere Bauplätze

Weiter oben im Ort wurde die Erschließung des Neubaugebiets „Bromenäcker II“ fertig gestellt. Diese Maßnahme konnte relativ kurzfristig und in einem vereinfachten Verfahren geplant und umgesetzt werden. So kann die Gemeinde hier nun zusätzlich 15 weitere Bauplätze zur Verfügung stellen, die bereits alle schon verkauft sind.

Feldwege erneuert

Bereits seit einigen Jahren ist rund um Überauchen die Flurneuordnung im Gange. Hier wurden seit dem letzten Jahre viele Feldwege erneuert und optimiert. Diese Arbeiten kommen nun im nächsten Monat zum Abschluss. So wurden die wichtigsten Feldwege auf 3,5 Meter Breite ausgebaut und in ihrer Tragfähigkeit an die Bedürfnisse der modernen Landwirtschaft angepasst. An diversen Stellen nutzte man auch die Chance, um kleine Lücken im Fuß- und Radwegenetz zu schließen. Hinzu kommt die Fertigstellung des neuen Radweges zwischen Brigachtal und Marbach. Auch dieses Projekt ist nun fast fertig gestellt. Letzte Arbeiten am Bankett laufen gerade und für den 7. November ist die Einweihung geplant.

Alles in allem geht es in Brigachtal mit großen Schritten voran und sobald Anfang Dezember der neue Kreisverkehr fertig gestellt ist, wird das aktuelle Umleitungs-Chaos ein Ende finden.