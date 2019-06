von Klaus Dorer

Den Fronleichnamstag feierten die Brigachtaler Christen ganz traditionell mit einem Hochamt und anschließender Prozession. Den Gottesdienst gestaltete Pfarrer Ernst Gigelhorn in Vertretung des erkrankten Pfarrers Dominik Feigenbutz zusammen mit Diakon Michael Radigk. Nach der Liturgie, die der Martinschor unter der Leitung von Wolfgang Schneider mit Gesang umrahmt hatte, wurde der Festtag mit einer Fronleichnamsprozession fortgesetzt.

Diakon Michael Radigk mit zwei Ministrantinnen bei der Segnung der Monstranz beim Altar der Familie Bucher: Den Blumenteppich bei der ersten Station und die Wege hat die katholische Frauengemeinschaft (KFD) gestaltet. | Bild: Klaus Dorer

Hierfür versammelten sich die Kirchenbesucher vor der Kirche. Dort warteten die Fahnenträger, die Ministranten und die Erstkommunikanten. Die Mitglieder der Landjugend trugen die Laternen und vier Herren den Baldachin, um die Prozession zu begleiten. Vorneweg schritt eine Abordnung des Schützenvereins, die ihre opulente Vereinsfahne trugen. Auch die Baaremer Tracht wurde von einigen Gläubigen getragen.

Aussagekräftiger Blumenteppich

Dann startete die Prozession unter den Klängen des Brigachtaler Musikvereins, der einen Prozession-Marsch intonierte. Zunächst ging‘s über die Pfarrer-Mackert-Gasse, Richtung St. Martinsstraße. Dort, beim Anwesen der Familie Bucher, wo sich die erste Station befand, war ein aussagekräftiger Blumenteppich ausgelegt.

Blütensammeln in aller Herrgottsfrühe

Die katholische Frauengemeinschaft (KFD) war hier wie schon seit über einem Jahrzehnt mit vielen Helfern mehrere Tage im Einsatz, um Blumen zu sammeln und am Fronleichnamstag in aller Herrgottsfrühe den Teppich und die beiden Blumen-Wege zu legen.

Der Martinschor unter der Leitung von Wolfgang Schneider begleitet den Festgottesdienst und anschließend die Feier bei den Stationen mit geistlichem Gesang. | Bild: Klaus Dorer

In diesem Jahr stand die wundersame biblische Brotvermehrung am See Genezareth im Mittelpunkt, was auch beim Blumenteppich sehr schön bildlich aufgegriffen wurde. „Lasst uns Rücksicht nehmen und auch an Andere denken“, so die Botschaft von Jutta Mayer und Johanna Hildebrand, die die Fürbitten sprachen.

Darstellung der Hochzeit zu Kana

Bei der zweiten Station vor der Allerheiligenkirche war ebenfalls ein symbolträchtiger Blumenteppich ausgelegt worden, den einmal mehr die Familie Hirt mit ihrem Helferteam gestaltet hatte. Dargestellt wird hier die Hochzeit zu Kana, jene Wundererzählung aus der Bibel, die davon berichtet, wie Jesus von Nazareth als Gast einer Hochzeitsfeier Wasser zu Wein verwandelt.

Auch bei der zweiten Station sang der Martinschor, die Fürbitten sprach Michael Kraft. Ganz zum Schluss stimmte der Musikverein das Kirchenlied „Großer Gott, wir loben dich“ an, das alle Gläubigen sangen.

