von Klaus Dorer

Anfangs herrschte ein wenig Flaute beim Brigachtaler Blutspendetag, in der Kirchdorfer Mehrzweckhalle. Da war es aber erst früher Nachmittag. „Ja es stimmt, wir hatten heute einen verhaltenen Start, vielleicht liegt es am Wetter, an diesem sonnigen Mittwochnachmittag“, vermutete die Leiterin des Blutspenderdienstes, Martha Knörzer.

Um 17 Uhr exakt 76 Spender

Zum Feierabend hin kamen beim ersten Blutspendetermin des Jahres in Brigachtal dann aber doch noch zahlreiche Spender, freute sich auch Helferin Heike Glomska, die an der Anmeldung saß und zusammen mit zwei weiteren Damen erste Anlaufstelle war. Um 17 Uhr waren es dann exakt 76 Spender, am Ende 100. Dort bei der Anmeldung bilden sich gegen Abend sogar kleinere Schlangen. Alle hielten ihren Personalausweis, manche einen Blutspende-Ausweis, parat.

Erst kommt die Gesundheitsprüfung

Von der Anmeldung bekam jeder Spender ein Info-Faltblatt zum Thema Datenschutz und ärztliche Schweigepflicht sowie einen Bogen zum Ausfüllen für Angaben zum Gesundheitszustand. Der Fragebogen wurde der leitenden Ärztin Judith Hettich vorgelegt, es folgte ein kurzes Gespräch mit jedem Spendenwilligen. Der Gesundheitszustand jedes Spendenwilligen wurde überprüft, etwa Blutdruck, Herzfrequenz und Herzfrequenz.

Zahlreiche Liegen sind erst am frühen Abend belegt. Beim ersten Brigachtaler Blutspendertag spenden aber deutlich weniger Personen als in den Vorjahren. | Bild: Klaus Dorer

Dann wird Blut abgenommen

Ferner wude im Labor anhand des Hämoglobinwertes noch getestet,ob Blutarmut besteht. War alles in Ordnung, ging’s für die Blutspender auf die gepolsterten Liegen. Geschultes Personal des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) nahm das Blut ab. Bereits seit fast 25 Jahren finden in Brigachtal Blutspender-Termine statt, weiß Knörzer. Wie jedes Mal wurde die Veranstaltung durch das Bad Dürrheimer DRK organisiert, das auch für Brigachtal zuständig ist.

Knörzer kommt aus einer DRK-Familie und ans Aufhören denke sie noch lange nicht, obwohl sie nun schon fast 80 Jahre alt sei.

Und deshalb steht der Hähnchenwagen vor der Halle

Nach der Blutspende erhielten die Spender eine „kleine Stärkung“, berichtete Knörzer, die die Blutabnahmen leitet. Im Foyer der Halle gab es Kaffee und Kuchen. Einige Mitglieder des einheimischen Gesangvereins halfen bei der Ausgabe. Vor der Halle stand zudem ein Hähnchenwagen. Ein wenig ungewöhnlich war das schon, denn in der Regel übernimmt stets ein örtlicher Verein die Zubereitung und Ausgabe von Speisen für die Blutspender. „Wir hatten einen Engpass, daher gibt es diesmal Gutscheine für eine halbes Hähnchen, frisch vom Grill“, lachte Knörzer.

