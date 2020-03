von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

„Ubuntu – Gemeinschaft, die zusammenhält“, so könnte man die besondere Botschaft der Frauen aus Simbabwe überschreiben, die in dem krisengeschüttelten Land im Süden Afrikas die Gesellschaft tragen. Die Liturgie zum Weltgebetstagsgottesdienst mit dem Motto „Steh auf und geh!“ enthält viele Anspielungen auf die mangelnde Pressefreiheit und die Nachwirkungen der Militärdiktatur. Um 19 Uhr feiern die Frauen der Seelsorgeeinheit zwischen Brigach und Kirnach und der Matthäusgemeinde Villingen und Brigachtal heute in der Allerheiligenkirche Brigachtal den diesjährigen ökumenischen Gottesdienst.

Wenn das Interesse für den Alltag in Simbabwe geweckt ist, kann man am 11. März bei MiG, dem Mittagessen in Gemeinschaft, Am Talacker 9/1, in VS-Marbach ab 12.00 Uhr Spezialitäten aus Simbabwe genießen: Gemüsereis, Hackbällchen und tropischen Salat. Wie immer ist das soziale Essen auf einen Solidaritätsbeitrag von 4,50 € angewiesen, der freiwillig erbeten wird. Getränke und eine Tasse Kaffee gibt es natürlich auch. Auch hier eine Gelegenheit, Ubuntu in Deutschland zu erweisen, sagt Pfarrerin Bettina von Kienle.