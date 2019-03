von Klaus Dorer

Noch stehe die Vereinshütte des Brigachtaler Motorradsportclub (MSC) unterhalb des Kirchdorfer Sportplatzes am angestammten Platz. Die "Ponderosa", wie das Vereinsdomizil liebevoll genannt wird ist beliebter Anlaufpunkt für die 38 aktiven des Traditionsclubs.

Dort findet immer das internationale Treffen mit vielen auswärtigen Gästen statt. Damit könnte allerdings bald Schluss sein, denn wenn das geplante neue Gewerbegebiet kommt, müsste die Hütte weg, sagte MSC-Chef Gotthard Kloker beim Jahrestreff im "Bahnhof". Zwar dauert das noch, dennoch gibt es bereits Überlegungen für einen anderen Standort. Die Narrenhalle, gegenüber den Tennisplätzen, ist im Gespräch.

Die Mitglieder protestierten, denn sie möchten ihre Hütte im Raum Kirchdorf ansiedeln. Markus Rist, der als Vertreter der Gemeinde bei der Versammlung dabei war, beruhigte die Gemüter schnell wieder. "Sicher wird ein Platz gefunden, mit dem alle leben können", so Rist. Auch im abgelaufenen Jahr wurden von der Vorstandschaft wieder jede Menge Treffen und Ausfahrten organisiert: Ab April gab es an jedem ersten Sonntag im Monat Ausfahrten in die nähere Umgebung.

Der Vorstand macht weiter

Mit der Resonanz nicht ganz zufrieden zeigte sich Sportwart Horst Itta. Bei den Wahlen wurden die jeweiligen Amtsinhaber im Handumdrehen per Akklamation bestätigt: Vorsitzender bleibt Gotthard Kloker, Schriftführer Dirk Burger, Kassierer Joachim Treyer, Sportwart Horst Itta sowie Beisitzer Viktor Molnar wurden ebenfalls jeweils einstimmig wiedergewählt.

In aller Munde ist schon jetzt die Neuauflage des Bikertreffen vom 26. bis 28. April 2019. Dann werden beim Kirchdorfer Fußballgelände wieder über 100 Biker aus Nah und Fern erwartet. Auch diesmal wurden die Motorrad-Freunde aus den Niederlanden, Belgien, Schweiz oder Frankreich eingeladen. Viele Fahrten hat der MSC fest im Visier. So geht es im Juni nach Belgien und im Juli nach Frankreich zu einem Biker-Treffen. Und auch nach Italien an den Lago de Piano führt ein größerer Ausflug.

Bei einer wahren Ehrungsflut des Brigachtaler Motorradsportclubs wurden zahlreiche, langjährige Mitglieder des Vereins hervorgehoben. Seit 30 Jahren dabei sind: Helmut Maier, Eugen Raab, Harry Schmieder, Michael Simon, Beate Treyer und Ellen Weißhaar. Seit 25 Jahren gehören dazu: Manfred Koch und Christian Seng. Seit zehn Jahren Mitglied sind: Marita Blatt, Dirk Burger, Selina Haselberger, Michael Haselberger, Thomas Ketterer, Sybille Ketterer, Hänsi Klein, Manfred Maier, Timo Schneckenburger und Adrian Sunderer.

Der Saisonstart ist bereits am Sonntag, den 7. April. Für diese Ausfahrten, immer am ersten Sonntag im Monat, werden gerne noch weitere Fahrer aufgenommen. Infos gibt es bei Horst Itta unter der Nummer 07721/3556. (kd)