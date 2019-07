Brigachtal vor 2 Stunden

Was war am Montag los bei der Firma Scholz?

Zwei Bürger suchen in der Fragestunde des Gemeinderates nach Antworten zu ungewöhnlichen Vorgängen auf dem Hof des Recyclingbetriebs Scholz in Brigachtal, wo am Montag Rauchentwicklung zu beobachten war. Geschäftsführer und Bürgermeister erklären, was passiert ist.