von Klaus Dorer

Wer am Silvestertag das FC-Vereinsheim in Klengen besuchte, vernahm schon von draußen rege Betriebsamkeit. Im Innern an diesem Nachmittag des letzten Tages, dann lautes Stimmengewirr, dazwischen immer wieder Jubelrufe und Gelächter. Kein Wunder hier war das beliebte Würfelspiel Paschen bereits im vollen Gange und die Stimmung richtig gut.

Die Siegestrophäen kann man essen

Viele der Neujahrskränze, sozusagen die Siegestrophäen für die Gewinner, waren bereits an den Mann gebracht. Insgesamt gab es beim FC an die 250 Kränze zu gewinnen. Ralf Effinger, einer der erfolgreichsten Teilnehmer, packte gerade einen ganzen Stapel in seine Tüte. Auch Hubert Bucher präsentierte insgesamt acht Kränze, die er auf der Theke im Vereinsheim platzierte. Und auch Gerold Häßler hatte schon sechs Stück des leckeren Hefegebäcks ergattert.

Kein Silvester ohne Paschen

Beste Stimmung auch bei Armin Maier aus Wolterdingen, der zwar noch nichts gewonnen hatte, sich aber dennoch über das gesellige Beisammensein freute. „Für einen ehemaligen FC-ler ist das Paschen an Silvester fast ein Muss“, sagte Maier. „Das Ganze gehört zu Silvester dazu wie das Amen in der Kirche“, sagte Guido Luth aus Grüningen. Auch „Kordes“ (Werner Münch) aus Klengen stimmte ihm zu, der gerade über eine gewonnene Würfelrunde jubelte.

Beste Stimmung auch ohne Gewinn

Wieder dabei war Heiner Eichkorn; leider habe er noch keinen Kranz, sagte er, dennoch war der Elektromeister bester Stimmung und jubelte gerade über einen gelungenen Wurf; „vielleicht klappt‘s ja noch“, hoffte er.

Gleich mehrere Stapel aufgehäuft

Am Seniorentisch gleich nebenan wurde auf Teufel komm raus gewürfelt. Da waren die FC-Urgesteine wie die Weißmanns, die Käfers oder die Effingers unter sich und hatten nach gut zwei Stunden mehrere Stapel von Gebäck auf den Simsen im Vereinsheim aufgehäuft.

Jugendwehr sorgt fürs leibliche Wohl

Auch im Feuerwehrgerätehaus war die Stimmung zwar gut, aber bei deutlich leiserem Geräuschpegel spielten junge und ältere Feuerwehr-Kameraden um die begehrten Kränze. Kommandant Sascha Eichkorn hatte das Ganze organisiert. Die Jugendwehr servierte Hefezopf, Kaffee und Wienerle mit Brot.

Paschen an mehreren Orten gleichzeitig

Dass Brigachtal eine richtige Hochburg ist, zeigt, dass an weiteren Orten gepascht wurde. Den Anfang machte, wie immer die Kolpingsfamilie, die schon am Vorabend zu Silvester um die leckeren Hefekränze würfelten. Hier machte gut ein Dutzend Kinder und zahlreiche Erwachsene mit.

So funktioniert das Würfelspiel

Doch wie funktioniert das Paschen eigentlich? Kenner Josef Vogt erklärt die Rahmenbedingungen. Jeder Teilnehmer hat die Aufgabe, möglichst einen Pasch, ein Wurf also, bei dem alle drei Würfel die gleiche Augenzahl anzeigen. Drei Einser sind das Maximum. Die Eins zählt nämlich 100 Punkte, die Sechs ergibt immerhin noch 60 Punkte. Der Verlierer einer Runde zahlt jeweils 50 Cent in ein Kässchen ein. Ist genug Geld für den Kranz beisammen, beginnt die eigentliche Gewinnerrunde.

„Ein reines Glücksspiel“

Auch Annerose Vogt war dabei. Sie hatte gerade einen Einser-Pasch gewürfelt und gewann damit die Runde. Birgit Schäfer, Mitorganisatorin von der Kolping-Familie überreichte ihr den verdienten Kranz. „Es ist wirklich ein reines Glücksspiel“, betonte Vogt, die an diesem Abend gleich mehrere Exemplare des Gebäcks mit nach Hause nehmen konnte.