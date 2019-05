von Klaus Dorer

Wenn der Brigachtaler Seniorenverein „Füreinander“ zur Sprache kommt, denkt jeder unweigerlich an einen der bekanntesten Brigachtaler: Max Hirt. Der zwischenzeitlich 83-Jährige hatte den Verein vor knapp sieben Jahren gegründet und bietet seither, zusammen mit zirka 30 aktiven Mitgliedern, ehrenamtliches, bürgerschaftliches Engagement für ältere Brigachtaler.

Nachbarn Hilfe anbieten

Seinerzeit sei die Ursprungsidee gewesen, Nachbarn, die sich im Alter in verschiedenen Bereichen schwertun, hilfreich zur Seite zu sein, so Hirt. Neben vielfältigen Hilfestellungen im täglichen Leben, entwickelte der Verein aber auch eine kreative Ader: Seit 2016 entstand eine vereinseigene Krippenlandschaft. Zur Vorgeschichte weis Hirt, dass die Brigachtalerin Lotte Nesselhauf von einer Freundin, der Künstlerin Gisela Kalla aus Villingen, über Jahrzehnte immer wieder selbst gebrannte Krippenfiguren aus Ton geschenkt bekommen hat. Diese wollte sie altershalber in gute Hände geben.

Schöne Figuren faszinieren

Eine geplante Schenkung an die Kirche scheiterte Mangels Bedarf. Von diesem Umstand hatte auch Max Hirt gehört. Nachdem Hirt die Figuren zu Gesicht bekommen hatte, sei er überwältigt gewesen, von der Schönheit der rotbraunen Figuren. Nach ein wenig Überzeugungsarbeit und den Hinweis etwas ganz Großes zu schaffen, sei Frau Nesselhauf schließlich von seinem Vorhaben, eine Krippe für die Figuren zu bauen, überzeugt gewesen, erinnert sich Hirt.

Bald fanden sich fünf bastelfreudige Senioren des Vereins und der Bau der fast sechs Meter langen und daher äußerst kostspieligen Weihnachtskrippe konnte beginnen. Alle Arbeiten, die Monate dauerten, wurden völlig ohne Vergütung geleistet, betont Hirt.

Mehrere hundert Besucher kommen

Der Fortgang der Arbeiten wurde jeweils in einer Weihnachtsausstellung vorgestellt, so auch 2016 und 2017 sowie über Weihnachten 2018, wo das Interesse mit mehreren Hundert Besuchern überaus groß war. Bis zum Jahresende 2019 soll die komplette Krippenlandschaft ganz fertig sein, hofft Max Hirt. Damit hat die Weihnachtskrippe und das Lebenswerk der Künstlerin eine dauerhafte Bleibe gefunden. Der Verein plant weitere Ausstellungen und möchte damit seine Unikate möglichst vielen Besuchern zugänglich machen. Spendengelder sollen ausgesuchten, sozialen Projekten zu Gute kommen, sagte Hirt abschließend.