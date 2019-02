Konkret geht es um etwa 2,3 Kilometer Strecke. Bereits im Dezember wurde die mit der Telekom abgestimmte Ausbauplanung vorgestellt. Danach sollte von der Verwaltung die eventuelle Mitverlegung von Leerrohren für das Glasfasernetz geprüft und die entstehenden Kosten ermittelt werden. Infrage kommende Abschnitte liegen auf der Marbacher und Bad Dürrheimer Straße, in der Steigstraße, der Bergstraße und An der Kälberweid. Am Dienstag nun ging das Angebot von der Telekom ein, das sich auf etwa 365 000 Euro beläuft.

Eine Summe, die es laut Michael Schmitt "in sich hat." Der sichtlich verärgerte Bürgermeister verwies auf die monatelangen Gespräche mit dem Mobilfunkanbieter, der sich nun jedoch unkooperativ zeige. "Ich erkenne vonseiten der Telekom kein gutes Miteinander mehr. Die Telekom scheint nur im Eigeninteresse unterwegs zu sein", so Schmitt. Der Etat für den Glasfaserausbau liegt für Brigachtal bei etwa 30 000 Euro. Grundsätzlich wolle die Gemeinde auch am Ausbau festhalten, allerdings nicht zu jedem Preis. Schützenhilfe bekam Schmitt vom Gemeinderat. Jens Löw bezeichnete das Gebaren der Telekom als "bodenlose Unverschämtheit." Zuvor habe sich die Telekom geweigert, das Netz mangels Rentabilität auszubauen.