von Klaus Dorer

Im Brigachtaler Steinbruch hat es schon einige Treffen der Gaggenauer Unimog-Freunde gegeben. Noch nie war es allerdings so warm wie bei dieser Veranstaltung. „Das hat schon den ein oder anderen abgehalten, nach Brigachtal zu kommen“, resümiert Georg Steidle vom hiesigen Unimogclub.

Blick aus dem Fenster eines Unimogs U411-B, der von Alfred Welte gesteuert wird. | Bild: Klaus Dorer

Dafür liefen die kühlen Getränke, die vom Motorradsportclub serviert wurden, umso besser. Bereits am Samstag waren an die 50 Aussteller, teils von weither angereist, was man an den unterschiedlichsten Nummernschildern aus ganz Baden-Württemberg und einigen Nachbarländern ablesen konnte.

Am Sonntag kamen nochmals knapp 100 weitere historische Vehikel zum rustikalen Treff. Martin Werder beispielsweise, war mit seinem historischen Armee-Unimog, Marke 404 aus dem Schweizer Laax nach Brigachtal gekommen „Ich bin mit den Umimogfreunden hier gut bekannt und freue mich auch immer, wenn sie dann zu uns in die Schweiz kommen, wo im August ein ähnliches Treffen stattfindet.“

Georg Steidle vom hiesigen Unimogclub am Steuer seines Fahrzeugs. Fotograf Josef Hirt begleitet ihn und schießt einige beeindruckende Fotos. | Bild: Klaus Dorer

Schon am Samstagnachmittag fanden sich Interessierte beim riesigen Gelände im Brigachtaler Steinbruch ein. Dort war im freien Gelände gutes Schuhwerk ratsam, denn durch die Hitze war der Boden schnell ausgetrocknet. Auf den staubigen Pisten konnte sich der Kletterkünstler, das „Universale Motorgerät“, kurz Unimog, dann aber besonders gut in Szene setzen. Probesitzen oder sogar eine Runde mit einem erfahrenen Unimogfahrer drehen war besonders bei den Jungs und ihren Vätern schwer angesagt. Teilweise ging es ganz schön den Berg rauf und runter.

Andreas Haller (von links) aus St. Georgen, Martin Toleikis aus Brigachtal und Georg Steidle vom hiesigen Umimogclub führen publikumswirksam eine hochtechnische Motorsäge vor. | Bild: Klaus Dorer

„An manchen Stellen haben wir ein Gefälle von bis zu 80 Prozent“, erklärt Albert Welte aus Ippingen, der mit seinem Unimog U 411-B aus dem Jahr 1963 zahlreiche Beifahrer über die Buckelpiste beförderte. Diverse Vorführungen mit Holzspalter oder Motorsägen und einem Weinanbaugerät waren echte Hingucker, die vom Publikum gut angenommen wurden. Da sah man auch den Brigachtaler Unimog-Veteranen Georg Steidle, wie er gerade eine Motorsäge vorführte. An beiden Tagen waren die Bänke in der Halle beim Steinbruch und auf dem Vorplatz gut gefüllt. Gut möglich sei es daher, dass in zwei Jahren wiederum ein solches rustikales Unimogtreffen sattfindet, berichtet Wolfgang Preiß, stellvertretender Regionalleiter aus Sunthausen, der den beruflich verhinderten Unimog-Chef Richard Koch aus Donaueschingen vertrat.

Weltweit hat der internationale Unimogclub über 10 000 Mitglieder, aufgeteilt in 36 Länder. Der regionale Club Schwarzwald-Baar hat 230 Mitglieder, mit zirka 60 Aktiven. Seit gut 20 Jahren veranstaltete der Club immer wieder Unimogtreffen In der fast 70-jährigen Produktions-Geschichte der universalen Motorgeräte (Unimog) wurden die unterschiedlichsten Modelle, mit Mercedes-Stern in diversen Farb- und Größenkombinationen im Daimler-Benz-Werk in Gaggenau gebaut.