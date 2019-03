von Klaus Dorer

Seit vielen Jahren gibt es schon das Narrengericht in Überauchen. Angeklagt sind ansonsten unbescholtene Bürger, die sich jedoch für so manchen Fauxpas, den sie sich übers Jahr geleistet haben, verantworten müssen. So wie die Leiterin der Kindertagesstätte "Am Gaisberg", Sandra Boy-Beikirch, die am Schmutzigen Dunstig vor das höchste Brigachtaler Narrengericht gestellt wurde.

Zwei Narrenbäume

Die 37-jährige "BB" aus Überauchen war diesmal die einzige Hauptbeschuldigte, da der andere Angeklagte Joachim Eichkorn leider krankheitsbedingt verhindert war. Ihm galten die besten Genesungswünsche aller Narren. Schon zeitig vor dem Beginn hatte sich die Menge vor der Mehrzweckhalle in Überauchen eingefunden. Denn zunächst wurde traditionell mit dem Aufstellen des Narrenbaumes die Herrschaft über den Ortsteil an die Narren abgegeben. Nachdem der Narrenbaum in Rekordzeit von nur sieben Minuten gestellt war, ertönte plötzlich eine laute Sirene. Ein Narrenvehikel, besetzt mit einer Horde junger Landjugendmitglieder, fuhr heran. Die Insassen platzieren als kleinen Fastnachtsstreich flugs ihren eigenen Narrenbaum.

Unschuld in Person

Nach diesem kleinen Zwischenfall betraten die Bondelrichterinnen Charlotte Brugger und Sandra Effinger den Openair-Gerichtssaal. Auch die Angeklagte, im Engelkostüm und mit Heiligenschein, wirkte auf den ersten Blick wie die Unschuld selbst. Im Schlepptau hatte sie ihren Pflichtverteidiger in Gestalt von Jürgen Häßler. Gleich drei schwerwiegende Anklagepunkte wurden Boy-Beikirch zur Last gelegt: Erstens werbe sie im zu kecken Outfit Mitglieder an. Das könne nicht sein, sie habe gar kein keckes Outfit, so die Angeklagte. Der zweite Anklagepunkt lautete, dass sie sich das Wohlwollen des Dreigestirns der Narrenzunft erschlichen habe. Von einem Dreigestirn wisse sie nichts, so BBs Kommentar.

"Exzessive Festkuh"

Im dritten Anklagepunkt habe sie als Mitglied der "Katzenjomer-Formation" ihre Stellung als Kita-Leiterin schamlos ausgenutzt, um den Nachwuchs auf diese Weise für ihre Sache zu gewinnen. Das müsse man positiv sehen, schließlich wolle sie Kindern die bestmöglichen Entwicklungsmöglichkeiten bieten, so die Pädagogin. Weiter wirft das Gericht der Angeklagten vor, eine "exzessive Festkuh" zu sein und sich durch ihre Kurzurlaube per Wellness-Programm im bayrischen Alpenvorland für die nächsten Partys fit zu machen. Bei diesem Anklagepunkt erstaunte die Angeklagte das Narrenvolk mit einer Klarstellung: In Wirklichkeit sei der Katzenjomer eine Tierschutzorganisation für notleidende Tiere, wie zum Beispiel für Festkühe. Daraufhin wurden sogleich fleißig Spenden für das notleidende Tier gesammelt.

Spenden an den Trommlerzug

Es half allerdings alles nichts, am Ende wurde sie vom Gericht schuldig gesprochen. Ihre Strafe: An Fronleichnam soll sie "Erwachsenen-Spiele im Freien anleiten". Allerdings weilt die Angeklagte da schon wieder im Bayrischen, um im hintersten Winkel den Menschen die erstrebenswerte badische Mentalität näher zu bringen. Die Spenden gehen an den Caritas-Trommlerzug für neue T-Shirts.