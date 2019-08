von Klaus Dorer

Wenn es nach der katholischen Frauengemeinschaft (kfd) geht, wird der kulturelle Herbst so farbenfroh, wie nie. Denn das Frauengemeinschafts-Quartett mit Johanna Hildebrand, Ingeborg Käfer, Jutta Mayer und Monika Hirt hat eine biblische Quiltausstellung vorbereitet. Der Begriff Quilt darf nicht mit dem schottischen Kilt (Rock) verwechselt werden. Quilts sind dreilagige Decken und stammen ursprünglich aus China, wie Hildebrand berichtet. Es sind primär gesteppte Zier- und Tagesdecken oder auch Wandteppiche.

Einzigen Schmuckstücke in kargen Blockhütten

Bei den Siedlerfrauen Nordamerikas waren die Decken sehr beliebt. Oft waren Quilts die einzigen Schmuckstücke in den kargen Blockhütten. Die altehrwürdige Brigachtaler Martinskirche gilt deshalb als passender Ausstellungsort. Das Ganze soll am 14. September um 18.30 Uhr eröffnet werden.

Dann sind 32 dieser kunstvollen Näharbeiten zu sehen. Die Decken in der Größe von Prozessionsfahnen entstanden anlässlich des 100-jährigen Bestehens des kfd-Diözesan-Verbands in Münster und gehen nun auf Reisen. Zuletzt waren die Quilts sogar in München oder Regensburg ausgestellt.

„Wir freuen uns natürlich, dass diese besondere Ausstellung nun hier in Brigachtal zu sehen sein wird und danken den Kolleginnen in Münster für die Leihgaben“, so Mayer. Die Frauen aus Brigachtal/Marbach sind froh, dass die Kommunikation mit der Frauengemeinschaft Münster so gut klappte. Jeder Quilt trägt die Handschrift der jeweiligen Kunsthandwerkerin, ist also ein Unikat und spiegelt eine äußerst kreative Bildsprache. Alle Quilts wurden mit großem handwerklichem Geschick gefertigt.

Bis 5. Oktober zu sehen

In der Martinskirche sind die rund 60 mal 60 Zentimeter großen Kunstwerke bis einschließlich 5. Oktober zu sehen. Nach Absprache sind auch Gruppenführungen möglich, die Johanna Hildebrand anbieten wird. Die Ausstellung ist jeweils samstags von 14.30 bis 17 Uhr und sonntags von 13.30 bis 17 Uhr geöffnet. Anmeldung für Gruppen bei Jutta Mayer unter Telefon 07721/27566.