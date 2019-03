Mehr als doppelt so viele Mitglieder als in den vergangenen Jahren waren zur Jahreshauptversammlung in die Überauchener Festhalle gekommen, um über die Zukunft des örtlichen Sportvereins abzustimmen. Neben den üblichen Vorstandswahlen und Berichten stand auch die seit Monaten diskutierte Fusion mit dem FC Brigachtal auf dem Programm.