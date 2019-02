von Klaus Dorer

Das Narrenblatt liegt nun druckfrisch in der Zunftstube der Brigachtaler Narrenzunft. Am heutigen Samstag treffen sich dort die Aktiven, um es Anschluss in allen Ortsteilen zu verkaufen. Das ganze Jahr über hatten einige Damen um "Chefredakteurin" Ann-Katrin Turina die Ohren gespitzt. So wurden kuriose Missgeschicke oder witzige Begebenheiten, die in den Ortsteilen passiert sind, mit spitzer Feder notiert und auf 46 Seiten festgehalten. "Wir hatten in diesem Jahr sogar mehr Geschichten als sonst", berichtet Turina. Am Ende wurde es eine närrische Lektüre mit netten Anekdoten, vielen Fotos und einigen Karikaturen.

Brigachtal Brigachtal sucht sprühende Vandalen Das könnte Sie auch interessieren