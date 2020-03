Brigachtal vor 4 Stunden

Sport nach Brustkrebs: Warum für die Teilnehmerinnen so viel mehr hinter dem Angebot steckt

Gerda Albrecht und Helene Enns haben sich beim Sport kennengelernt. Bei einem ganz besonderen Sportangebot: Es richtet sich an Frauen, die alle einmal vor dieselbe Diagnose gestellt worden sind: Brustkrebs. Was das Sportangebot für die beiden Frauen bedeutet und was der Übungsleiterin wichtig ist, das lesen Sie hier.