von Klaus Dorer

Dass auch ein reiner Frauenabend reizvoll sein kann, stellte die katholische Frauengemeinschaft am Mittwochabend bei ihrer närrischen Sause im Brigachtaler Pfarrsaal einmal mehr unter Beweis. Denn auch diesmal wurde ein buntes Programm geboten.

Männer sind verpönt

So wurden im kunterbunt geschmückten Saal einige stimmungsvolle Sketche, mehrere Tänze und allerlei närrische Vorträge präsentiert, in denen die Akteurinnen ihr komödiantisches Talent unter Beweis stellten, präsentiert. Und wie immer waren Männer bei diesem Event natürlich höchst verpönt, denn schließlich will frau unter Ihresgleichen unbekümmert feiern. Alleinunterhalter Helmut Doser aus Überauchen, als einziger Vertreter der männlichen Spezies, der seit vielen Jahren die Stimmung bei der Frauen-Fastnacht mit Stimmungskrachern von "Ruckizucki" bis "Heut ist ein schöner Tag" mächtig anheizt, war die Ausnahme.

Tosender Applaus

Gleich die erste Nummer, in der Lioba Bertsche als Politesse die Alkohol-Sünderin Brigitte Glatz ganz schön piesackt, strapazierte die Lachmuskeln ganz ordentlich. Später kam das Spaß-Duo nochmals als Opa und Opa auf die Bühne. Einen stimmgewaltigen Hausfrauen-Blues, einstudiert von Simone Schweizer, boten die Sängerinnen Christina Renner, Sandra Effinger, Birgit Schäfer und Irene Schaaf sowie Gabi Kneißle (Gitarre). "Ins Land des Lächelns", entführte die Tanzgruppe unter Leitung von Johanna Hildebrand. Einfach und doch schön zeigte diese Gruppe, ausgestattet mit bunten Schirmen, einen fantasievollen Tanz. Eine echt nette Idee, die im Anschluss tosenden Applaus von den mehr als 70 Frauen im Saal erhielt.

Zwergen-Tanz ein Knüller

Nach der Pause zeigte die Katholische Frauengemeinschaft dem Publikum einen humorigen Sketch. Wie fünf Handwerker arbeiten, präsentierten die Schönstattfrauen bei ihrem Sketch. Helga Mehlfeld, Rapperin aus dem Brühl, war auf der Suche nach einem Zahnarzt. Ein echter Knüller war dann auch ein schwungvoller Gartenzwerge-Tanz, den die Damen des Brigachtaler FC unter der Leitung von Anna Merkle einstudiert hatten.