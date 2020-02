von Klaus Dorer

Seit genau 100 Jahren stehen Mitglieder des Brigachgaler Musikvereins nun schon auf der Theaterbühne. Aus diesem Anlass gab es an der originalen Wirkungsstätte von damals, im Sternen, eine Neuauflage. Geboten wurden drei kurzweilige und zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstandenen Einakter. Das Gaststätten-Schauspiel hatte in Brigachtal langjährige Tradition, die bis 1965 anhielt und dann in die Hallen wechselte.

Der Zeitzeuge: Mit Alex Weißmann gibt es noch einen Zeitzeugen der frühen Jahre. Der fast 87-jährige Alt-Sternenwirt erinnert sich noch an die ersten Aufführungen nach dem zweiten Weltkrieg im Gasthaus seiner Familie. Damals war im ersten Stock ein großer Raum für solche Veranstaltungen. Der Zulauf sei so enorm groß gewesen, dass die Stücke, über Weihnachten mehrmals wiederholt werden mussten.

Weißmann erinnert sich noch gut an diese Zeit, ein besonderes Stück war für ihn „Das Vaterunser“, so der Senior. Viel los war dann auch bei der Neuauflage am Samstagabend im Sternen. Und man musste da schon ein wenig Glück haben, um noch an eine der knapp 50 Karten zu kommen. Dem Dresscode – zeitgenössischer Bekleidung – folgten viele Besucher.

Nachdem eine siebenköpfige Theatermusik mit Gassenhauer aus den frühen 1920-Jahren wie „Die goldenen Zwanziger“ oder „Wien bleibt Wien„ intonierte, konnte es losgehen. Regisseur Volker Hirt betrat die improvisierte Bühne und erzählte: Am 23. Februar vor hundert Jahren sei es gewesen, als erstmals nach den Kriegswirren in Klengen wieder Theater gespielt werden konnte, so Hirt. Erst seit einem Jahr durften Frauen wählen gehen und nach dieser schweren Zeit war das Bedürfnis in der Bevölkerung groß, wieder mal von Herzen zu lachen.

Zwar hatte der 1908 gegründete Musikverein schon vorher beim Theater- und Kriegsverein die Theaterstücke musikalisch umrahmt. An jenen Februartagen anno 1920 trat der Musikverein nach historischen Aufzeichnungen jedoch erstmals mit einem eigenen Theaterstück in Erscheinung. Auch die gespielten Stücke sind mit „Der schlaue Polizist“ und „Der Fremdenlegionär“ noch überliefert.

Bei einer Rosskur bekommt der Hausherr (Christof Baumann) ganz schön sein Fett ab: Tochter Gerdi (Caroline Simon, von links), Ehefrau Luise (Ingelise Mink), der Knecht (Dieter Hirt) und das Hausmädchen (Petra Simon) bei der rustikalen Behandlung des Erkrankten.

Die Aufführungen: Heute wie damals standen immer genügend Schauspieler zur Verfügung, so dass gleich drei völlig unterschiedliche Stücke gespielt werden konnten. Das erste Stück, „Die Rosskur“ spielt in einem hochherrschaftlichen Haus der Familie Kulieke. Dass der Vater, gemimt von Christof Baumann, ein Vielfraß ist, wissen alle.

Nach üppigem Mahl sorgen große Bauschmerzen dafür, dass die Tochter des Hauses, gespielt von Caroline Simon, ihren neuen Freund und praktizierender Arzt Johannes Käfer, ruft. Da dieser allerdings Veterinärmediziner ist, was sie aber nicht wusste, fällt die anschließende Behandlung ziemlich rustikal aus – eben eine Rosskur.

Auf einen Bauernhof entführt die zweite Geschichte „Der taube Hummel“ : Der Bauer, alias Walter Bucher, erstmals seit vielen Jahren wieder auf der Bühne, nervt mit seiner Schwerhörigkeit nicht nur seine Tochter (Julia Effinger). Auch der Knecht (Dieter Hirt), hat seine liebe Mühe mit ihm. Als er durch einen Schock plötzlich sein Gehör wiederfindet, wendet sich alles zum Guten. Zur guten alte Kaiser-Wilhelm-Zeit spielt das dritte Stück: „Musketier Auguste“. Hier sind auch Pickelhauben zu sehen.

Fündig wurden die Brigachtaler bei der Bräunlinger Narrenzunft, deren Kostümverleih immer gern in Anspruch genommen wird. In diesem Stück wird aus dem braven Soldat August (Alexander Kuss), die blond gelockte „Gusti“. Diese Verwechslungskomödie sorgt beim locker spielenden Fritze (Thomas Huber) und seiner Braut Mina, toll gespielt von Kathrin Ehlert, für Aufregung. Am Ende löst sich alles in Wohlgefallen auf und es gibt wie bei allen anderen Stücken ein Happyend.

Weitere Theatertage: Die nächsten Termine im Jubiläumsjahr sind ein Freilichttheater, das am 20. und 21. Juni über die Bühne gehen wird. Regie führt Thomas Huber. Beim Dorffest vom 25. bis 27. Juli wird ein großes Kasperletheater initiiert. Aufführungen sind an allen drei Festtagen, jeweils nachmittags. Regie führt Nadine Götz. Ein Krimidinner findet am 2. Oktober im Gasthaus Sternen statt.

Weitere Krimidinner-Aufführungen sind in den Gasthäusern Löwen oder Hirschen geplant. Das Weihnachtstheater ist wieder am 26. und 28. Dezember. Regie führt Volker Hirt. Am 26. Dezember ist nachmittags noch ein Kinder- und Familien-Theater, das wiederum von Thomas Huber initiiert wird.