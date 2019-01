von SK

In der Zeit zwischen Freitag und Sonntag, haben unbekannte Täter die Brücke in der Essey-les-Nancy-Straße mit Graffiti verunstaltet. Dies teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Beseitigung der aufgesprühten Buchstaben und Zahlen wird mit rund 1.000 Euro zu Buche schlagen.

Brigachtal Grundschule beschmiert: Brigachtal beklagt erneute Schäden durch Graffiti Das könnte Sie auch interessieren

Die Polizei in Villingen (Telefon 07721-6010) hat ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung eingeleitet und nimmt Hinweise entgegen, hieß es jetzt abschließend.