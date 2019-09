von Klaus Dorer

Derzeit herrscht Bau-Hochkonjunktur in Brigachtal: Überall baut und saniert die Gemeinde. Zunächst wurde die Straße samt Parkbuchten beim Seniorenzentrum optimiert, allerdings gab‘s durch die halbseitige Sperrung während des Berufsverkehrs längere Warteschlangen. Im August musste dann der Verkehr auf Höhe der St. Martins-Kirche per Ampelanlage geregelt werden. Dort war der Treppenaufgang Richtung Wohngebiet erneuert worden. Auch hier staute es sich zeitweise. Nun wird ab Mittwoch eine neue Baustelle in Brigachtal für Verkehrsbeeinträchtigungen sorgen. Denn dann beginnt der Bau des Netto-Kreisels. Dann wird es voraussichtlich gleich drei Monate, bis Mitte Dezember, beträchtliche Einschränkungen geben.

Sanierung beginnt: Zunächst wird die Durchfahrt in Richtung Villingen nicht mehr möglich sein. Der Verkehr wird Richtung Überauchen, Rietheim und Marbach umgeleitet. Ab dem 19. Oktober beginnt dann der zweite Bauabschnitt. In dieser Zeit ist die Durchfahrt nach Süden, also Richtung Kirchdorf, von Marbach kommend nicht mehr möglich. Auch hier werden Umleitungen ausgewiesen. Es wird von einer dreimonatigen Bauzeit ausgegangen, was jedoch maßgeblich vom Wetter abhängig sein wird, wie Bauamtsleiter Lutz auf Nachfrage bestätigt. Nach Abschluss der Arbeiten soll im kommenden Jahr der Verkehr dort dann zügiger fließen. Einen weiteren Vorteil sieht die Gemeinde für den Schwerlastverkehr. Denn aus der Gewerbestraße kommend, wird die Auffahrt zur Marbacher Straße, vor allem zu Stoßzeiten, deutlich erleichtert. Außerdem werden zwei Übergänge für Radfahrer und Fußgänger sowie eine barrierefreie Bushaltestelle beim Friedhof geschaffen.

Nico Fehrenbach (links) vom Landschaftsarchitekturbüro Kuberczyk freut sich zusammen mit Bauamtsleiter Patrick Lutz über die fertiggestellte Treppe zwischen Martinskirche und Kirchdorfer Wohngebiet (großes Bild). Weniger schön: Ab morgen wird an der Kreuzung Kälberweid/Gewerbestraße mit dem Bau des Kreisverkehrs begonnen (kleines Bild, oben). Bilder: Klaus Dorer