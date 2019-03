von Jörg-Dieter Klatt

Nach dem überraschenden Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen vom langjährigen CDU-Urgestein Bernd Albert stellte sich die Frage, wer in dessen Fußstapfen treten wird. Die Jahreshauptversammlung des CDU-Gemeindeverbandes Brigachtal lieferte mit einer raschen Wahl die Antwort: Theo Effinger, bisheriger Vize-Vorsitzender sowie Kreis- und Gemeinderatsmitglied, wird nun das Amt des CDU-Chefs in Brigachtal übernehmen.

Olaf Gißler, ebenfalls im Gemeinderat vertreten, füllt die Lücke auf dem Posten des zweiten Vorsitzenden. Bei den übrigen Vorstandsämtern hat sich nichts geändert. Simone Wohlgemuth führt weiterhin die Kasse, Berthold Kederer fungiert als Schriftführer. Beisitzerposten belegen Harald Kiefer, Pia Klatt, Renate Pendizalek und Detlef Pfundstein.

Kurz und bündig auch die Berichte der CDU-Arbeit in Gemeinderat und Kreistag. Dabei unterstrich Theo Effinger, dass das gute Miteinander mit der Stadt Bad Dürrheim in Sachen Wasser-enthärtungsanlage allgemein begrüßt werde. Auch die Reaktivierung der Gebäude des ehemaligen Schlupfwinkelkindergartens zur Überbrückung des aktuellen Platzmangels in den Kitas Gaisbergring und Froschberg blieb nicht unerwähnt.

Ein großes Thema bleiben die Erschließung neuer Wohngebiete sowie das geplante Gewerbegebiet Kreuz-äcker. Kreistagsmitglied und Bürgermeister Michael Schmitt betonte in seinem Bericht aus dem Regionalparlament, dass die Entscheidungen der Vergangenheit angesichts der prächtigen Konjunkturlage im Schwarzwald-Baar-Kreis so schlecht nicht gewesen sein können. Auch der Schuldenberg konnte in der letzten Legislaturperiode halbiert werden. „Das Jahr 2018 war wirklich erfreulich für den Kreis“, so Schmitt.

Kritisch äußerte sich Seniorenvereinsvorsitzender Max Hirt zu den unverhältnismäßig hohen Fahrtkosten mit dem Ringzug zwischen Brigachtal und Villingen und rief zum Protest mittels Unterschriftenlisten im Rathaus auf. Es ginge nicht an, dass für zwei Personen Brigachtal – Villingen und zurück 14 Euro Fahrtkosten anfielen.