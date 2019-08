Die Freude am Freitagmittag war groß, als Bürgermeister Michael Schmitt nach einer kurzen Ansprache die neue Kita Storchennest offiziell eröffnete. Nach nur gut einem halben Jahr hat die Gemeinde die ehemalige Kita Schlupfwinkel in der Schulstraße unterhalb der Grundschule reaktiviert. Nach umfassenden Renovierungsarbeiten geht dort am kommenden Montag der Regelbetrieb los.

Freuen sich über die frisch hergerichtete Kita: Bürgermeister Michael Schmitt und Sandra Boy-Beikirch. | Bild: Rodgers, Kevin

Projekt bleibt im Kostenrahmen

200 000 Euro Baukosten sind in die Einrichtung geflossen. Allerdings konnte die Gemeinde trotz der Kurzfristigkeit eine Förderung des Bundes in Höhe von 47 000 Euro bekommen. Damit konnte die neue Kita nicht nur reaktiviert, sondern auch nach den aktuellen gesetzlichen Vorgaben des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales (KVJS) saniert werden. Bürgermeister Schmitt betonte während der Eröffnung, dass die Gemeinde die Baukosten im Rahmen der üblichen Schwankungen nahezu einhalten kann.

Meinung Die neue Kita Storchennest ist ein echtes Aushängeschild für Brigachtal von Kevin Rodgers Das könnte Sie auch interessieren

Jeder hat seinen eigenen Platz: Henry zeigt seinem Papa Florian Götz sein Namensschild am Platz an der Garderobe in der Kita Storchennest. | Bild: Rodgers, Kevin

Helle, gut ausgestattete Räume

Ein Rundgang durch die Kita zeigt den großen Aufwand, der betrieben wurde, um die Kita fit für den Brigachtaler Nachwuchs zu machen. Die Räume für die beiden Gruppen mit je 20 Kindern präsentieren sich in hellen, freundlichen Farben. Durch die großen Fenster dringt viel Tageslicht. Neu ist unter anderem ein Schlafraum und ein großer Raum zum Toben und für sportliche Aktivitäten. Damit der Geräuschpegel nicht überhand nimmt, wurden die Decken mit Akustikplatten ausgestattet. An jeder Tür ist außerdem ein Einklemmschutz angebracht. Diese sind zwar mittlerweile Stand der Technik, jedoch auch nicht billig.

Das schwarze Textilrollo im Türrahmen ist ein Einklemmschutz für kleine Kinderhände. | Bild: Rodgers, Kevin

Und so floss ein beträchtlicher Teil der Baukosten auch in Sicherheitsvorkehrungen, die auf den ersten Blick nicht zu sehen sind. So sind die Fenster mit einer durchsichtigen, bruchhemmenden Folie versehen. Nicht alles ist freilich neu. So wurde ein Teil der Holzverkleidungen an Wänden und Decken beibehalten und lediglich neu gestrichen. Auch die Fußböden, die dennoch einen tadellosen Eindruck machen, stammen noch aus der alten Kita. Ein Austausch hätte weitere 40 000 Euro gekostet, erklärt Michael Schmitt.

Auch der Waschraum präsentiert sich brandneu und gemäß aktueller Vorgaben. | Bild: Rodgers, Kevin

Erfreuliche Bilanz bei den Geburten

Der Bedarf für das Storchennest, technisch gesehen eine Außenstelle der Kita am Gaisberg, speist sich aus einem höchst erfreulichen Grund: Brigachtal wächst, die jungen Familien bekommen Kinder und die drei bestehenden Kitas sind voll. Die 2016 eröffnete Kita Froschberg hat mittlerweile sechs volle Gruppen. Auch die Kita am Gaisberg hat bereits erweitert und eine vierte, ebenfalls volle Kitagruppe bekommen. „Ab dem 1. September werden mit 234 Kindern rund 87 Prozent der Plätze belegt sein“, erklärt Bürgermeister Schmitt. „Der höchste Belegungsstand wird nach heutigen Erkenntnissen im März 2020 mit etwa 250 Kindern beziehungsweise rund 93 Prozent belegten Plätzen erreicht sein.“ Schmitt geht davon aus, dass auch diese Zahl weiter steigen wird. Die Demografieprognosen seien, so Schmitt, nicht aufgegangen: „Wir wurden eines Besseren belehrt.“