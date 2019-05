von Simone Wohlgemuth

Brigachtal hat neue tierische Bewohner. Sie tragen kuschelige Frisuren und sind bereits im Sommer-Outfit unterwegs. Die Rede ist von den sechs frisch geschorenen Alpakas, die seit einigen Tagen auf dem Mühlenhof der Familie Kiefer in Überauchen leben.

Das erst elf Monate alte Alpaka „Simba“ fühlt sich sichtlich wohl in den Armen des jungen Landwirts aus Überauchen, Simon Kiefer. Bild: Simone Wohlgemuth

Beschützer für die Hühner

Vier erwachsene Alpakas und zwei Jungtiere, auch Fohlen genannt, hat der Sohn des Mühlenhofes, Simon Kiefer, gekauft.

Die kuscheligen Tierchen wurden von dem Jungbauern in erster Linie dazu angeschafft, um Hühner vor Wildtieren, wie Füchsen oder Milanen, zu beschützen. Die Hühner werden allerdings erst noch gekauft und ziehen dann im Laufe des Jahres auf den Hof.

Wanderungen ab Ende August

Bis es soweit ist, plant Simon Kiefer aber bereits ab Ende August Alpaka-Wanderungen mit den niedlichen Tierchen anzubieten.

Diese vier erwachsenen Alpakas und zwei Jungtiere leben seit ein paar Wochen in Überauchen bei Familie Kiefer. Bild: Simone Wohlgemuth

20 000 Alpakas in Deutschland

Dabei steht die Entschleunigung des Wanderers im Mittelpunkt. Durch die beruhigende Wirkung der Tiere, sowie das artbedingt langsame Gehtempo in Kombination mit der puren Natur rund um Brigachtal, soll der Wanderer zu Entspannung und Ruhe finden.

Rund 20 000 Alpakas gibt es mittlerweile deutschlandweit und auch Alpaka-Wanderungen werden bereits in einigen Regionen angeboten. Zwischen Villingen-Schwenningen und Donaueschingen ist der 21-Jährige jedoch der einzige Anbieter solcher Touren.

Erste Anfragen kamen schnell

Bereits kurz nach dem Eintreffen der Tiere auf dem Hof, gingen die ersten Anfragen nach Wanderungen bei Simon Kiefer ein. Ein paar Fotos auf seinem Facebook-Profil führten dazu, dass Simon Kiefer bereits jetzt den Terminkalender für die nächsten Monate füllen könnte.

Abschlussprüfungen stehen an

Der junge Mann ist jedoch mitten in den Abschlussprüfungen seiner Ausbildung zum Landwirt. „Die Prüfungen müssen jetzt erst einmal erledigt werden und dann kann ich mich an die weiteren Planungen machen,“ so Kiefer. Auch eine Website und eigene Facebook-Seite ist in Planung, um die Terminanfragen organisieren zu können.

Feuerwehrmann und Fußballtrainer

Simon Kiefer, der auch als Feuerwehrmann und Fußballtrainer aktiv ist, wird eines Tages in neunter Generation den Hof seines Vaters übernehmen. Bisher wird auf dem Hof eine Mutterkuhherde gehalten und Strom aus Biogas erzeugt. An Weihnachten ist es Tradition, dass die Brigachtaler hier ihren Weihnachtsbaum kaufen oder sogar selber schlagen können.

Hofladen soll wieder eröffnen

Kiefers Vision ist neben den Alpaka-Touren, auch die Installation eines sogenannten Hühnermobils zur ökologischen Freilandhaltung von Hühnern, sowie die Wiedereröffnung des einstigen Hofladens als „Version 2.0“. An einer Selbstbedienungstheke und eventuell Automaten sollen Kunden die Möglichkeit haben, frische Produkte direkt ab Hof zu kaufen. Selbstverständlich soll hier dann auch die kuschelige Rohwolle der Alpakas angeboten werden.

Hotzenwald Warum leben auf dem Hotzenwald so viele Alpakas? Eine Spurensuche in Engelschwand und Wehrhalden Das könnte Sie auch interessieren