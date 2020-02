Morgen findet der Schulbetrieb in Brigachtal wieder wie gewohnt statt. Das gibt das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis am Nachmittag in einer Pressemitteilung bekannt.

Allerdings könne, so das Landratsamt, der Öffentliche Personennahverkehr nicht wie gewohnt sichergestellt werden. Fahrpläne für den Schülerverkehr können unverlässlich sein, schreibt das Landratsamt.

Informationen über die Öffnungszeiten der Kindertageseinrichtungen der jeweiligen Städte und Gemeinden gibt es bei der örtlichen Gemeinde bzw. bei dem Träger der Einrichtung.